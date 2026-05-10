Hurricanes' Frederik Andersen: Perfect run continues
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen made 15 saves in a 3-2 overtime win over the Flyers on Saturday in Game 4 of the Eastern Conference second round.
Andersen is a perfect 8-0 this postseason. He leads all tendies in GAA (1.12) and save percentage (.950). The Great Dane has been exceptional this postseason, and he gets a much deserved rest until the Eastern Conference Finals against either the Canadiens or Sabres.
More News
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Facing Flyers in Game 4•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Extends series lead to 3-0•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Expected between pipes•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Hangs on for OT win in Game 2•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Slated starter for Game 2•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Sets Carolina record in Game 1 win•