Andersen made 15 saves in a 3-2 overtime win over the Flyers on Saturday in Game 4 of the Eastern Conference second round.

Andersen is a perfect 8-0 this postseason. He leads all tendies in GAA (1.12) and save percentage (.950). The Great Dane has been exceptional this postseason, and he gets a much deserved rest until the Eastern Conference Finals against either the Canadiens or Sabres.