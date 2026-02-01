default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Tolvanen scored a goal on two shots and added two hits in Saturday's 3-2 win over the Golden Knights.

Tolvanen had been limited to just one assist over his previous five games. The Kraken have been getting contributions from other areas, but Tolvanen remains in a good spot on the team's second line and second power-play unit. He's up to 11 goals, 31 points, 96 shots on net, 135 hits, 58 blocked shots and a minus-9 rating through 53 appearances.

More News