Kraken's Eeli Tolvanen: Opens scoring Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tolvanen scored a goal on two shots and added two hits in Saturday's 3-2 win over the Golden Knights.
Tolvanen had been limited to just one assist over his previous five games. The Kraken have been getting contributions from other areas, but Tolvanen remains in a good spot on the team's second line and second power-play unit. He's up to 11 goals, 31 points, 96 shots on net, 135 hits, 58 blocked shots and a minus-9 rating through 53 appearances.
More News
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Strikes on power play in loss•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Buries power-play goal•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: On career pace•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Back in action Thursday•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Unavailable Tuesday•
-
Kraken's Eeli Tolvanen: Three points in third period of win•