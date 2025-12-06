default-cbs-image
Hedman (undisclosed) was activated from long-term injured reserve Saturday, per the NHL media site.

Following a 12-game absence, Hedman appears ready to return to the lineup against the Islanders on Saturday. He has accounted for 12 assists, 23 shots on goal, 28 blocked shots and seven hits in 15 appearances this season.

