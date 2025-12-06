Lightning's Victor Hedman: Removed from LTIR
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hedman (undisclosed) was activated from long-term injured reserve Saturday, per the NHL media site.
Following a 12-game absence, Hedman appears ready to return to the lineup against the Islanders on Saturday. He has accounted for 12 assists, 23 shots on goal, 28 blocked shots and seven hits in 15 appearances this season.
More News
-
Lightning's Victor Hedman: Deemed probable against Islanders•
-
Lightning's Victor Hedman: Lands on LTIR•
-
Lightning's Victor Hedman: Out a couple of weeks•
-
Lightning's Victor Hedman: Placed on injured reserve•
-
Lightning's Victor Hedman: Won't play Tuesday•
-
Lightning's Victor Hedman: Unavailable Sunday•