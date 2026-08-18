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Player Bio
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HT/WT: 6-3, 175 lbs
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Birthplace: North Little Rock, AR
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Class: Senior
2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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11
|
1.7
|
33.3
|
1.3
|
0.6
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