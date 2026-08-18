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Tracy Steele Jr.

  • ARKLR
  • #12
  • G

Player Bio

HT/WT: 6-3, 175 lbs
Birthplace: North Little Rock, AR
Class: Senior

Last Game

Wed, Mar 4 |
ESP+
@ Lindenwood Lions (18-15)
  • Ford Center
62
Final
72
Game Recap

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 11 1.7 33.3 1.3 0.6

Top Tracy Steele Jr. News

Ohio Valley Standings

Team Conf Overall
TNST
 15-5 23-10
MOREHD
 15-5 20-13
SEMO
 14-6 20-13
TNMART
 13-7 22-11
SIUE
 12-8 19-13
LINDEN
 11-9 18-15
ARKLR
 9-11 12-20
TNTECH
 8-12 13-18
EILL
 8-12 13-20
SOINDI
 4-16 7-23
WILL
 1-19 5-26
Full Standings