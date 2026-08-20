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Israel Hart

  • USM
  • #0
  • G

Player Bio

HT/WT: 6-3, 164 lbs
Birthplace: Midwest City, OK
Class: Senior

Last Game

Sun, Mar 8 |
ESP+
@ Troy Trojans (22-12)
  • Pensacola Bay Center
70
Final
78
Game Recap

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 21.6 7.7 33.9 1.9 1.4

Top Israel Hart News

Sun Belt Standings

Team Conf Overall
TROY
 12-6 22-12
SALAB
 11-7 21-12
ARKST
 11-7 20-12
MRSHL
 11-7 19-13
TEXST
 11-7 19-13
CSTCAR
 11-7 19-13
APPST
 11-7 19-13
JMAD
 9-9 18-15
USM
 9-9 19-16
GASOU
 8-10 21-16
ODU
 7-11 12-21
UL
 7-11 11-22
GAST
 7-11 10-22
LAMON
 1-17 4-28
Full Standings