site: media | arena: collegebasketball | pageType: players |
section: | slug: | sport: collegebasketball | route: player_profile_home |
6-keys: media/spln/collegebasketball/reg/free/playerprofiles
Skip to Main Content
Player Bio
|
HT/WT: 6-3, 164 lbs
|
Birthplace: Midwest City, OK
|
Class: Senior
2025 Stats
|
STATS
|
MPG
|
PPG
|
FG%
|
RPG
|
APG
|
Regular Season
|
21.6
|
7.7
|
33.9
|
1.9
|
1.4
Top Israel Hart News
-
Cameron Salerno
-
Cameron Salerno
-
Cameron Salerno
-
Austin Nivison
-
Gary Parrish