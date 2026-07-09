Next Game
Sat, Aug 29 @ 7:00 pm ET |
CW
@ Florida State Seminoles (5-7)
- Bobby Bowden Field at Doak Campbell Stadium
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1:55
CFB Best Bets: Best Bet On a Side
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1:30
Week 12 CFB Top 25 Picks: New Mexico State at 23 Tennessee
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0:55
WILD SCRAMBLE: Missouri State wins on game-ending INT and fumble in OT
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1:21
Game Preview: Nevada vs New Mexico State
2025 Receiving
|STATS
|REC
|YDS
|AVG
|TD
|LNG
|Regular Season
|3
|54
|18.0
|0
|36
Top Ray Lotten News
Player Bio
|HT/WT: 6-5, 240 lbs
|Birthplace: New Orleans, LA
|Age: 21
|Class: Junior