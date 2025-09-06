default-cbs-image
Kremer underwent an MRI on his right forearm Saturday and will meet with team doctors to determine if he'll need to be placed on the 15-day injured list, Jake Rill of MLB.com reports.

Kremer was removed from Friday's start against the Dodgers after tossing three no-hit innings. If Kremer needs to head to the injured list, interim manager Tony Mansolino said Chayce McDermott will be activated from the taxi squad.

