Bulls' Matas Buzelis: Questionable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Buzelis is questionable for Wednesday's game against the Pistons with an illness.
This is a new issue for Buzelis, but the questionable tag suggests that he's day-to-day. Wednesday's game is the front end of a back-to-back set, so the Bulls may be cautious. Patrick Williams and Julian Phillips could be more involved for the Bulls if Buzelis can't give it a go.
More News
-
Bulls' Matas Buzelis: Steps up vs. Orlando•
-
Bulls' Matas Buzelis: Solid with 19 points in win•
-
Bulls' Matas Buzelis: Cleared to play Friday•
-
Bulls' Matas Buzelis: Does not return Tuesday•
-
Bulls' Matas Buzelis: Heads to locker room Tuesday•
-
Bulls' Matas Buzelis: Scores season-high 28 points in win•