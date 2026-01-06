default-cbs-image
Buzelis is questionable for Wednesday's game against the Pistons with an illness.

This is a new issue for Buzelis, but the questionable tag suggests that he's day-to-day. Wednesday's game is the front end of a back-to-back set, so the Bulls may be cautious. Patrick Williams and Julian Phillips could be more involved for the Bulls if Buzelis can't give it a go.

