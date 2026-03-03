Pelicans' Zion Williamson: Could return Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williamson (ankle) is questionable for Tuesday's game against the Lakers.
Williamson is in danger of missing a second consecutive matchup while nursing a right ankle sprain. He'll presumably need to prove his health during shootaround and pregame warmups to gain clearance to play Tuesday evening.
More News
-
Pelicans' Zion Williamson: Sidelined with sprained ankle•
-
Pelicans' Zion Williamson: Questionable to play Sunday•
-
Pelicans' Zion Williamson: Leaves early with ankle injury•
-
Pelicans' Zion Williamson: Capitalizes on Utah absences•
-
Pelicans' Zion Williamson: Scores 26 points in win•
-
Pelicans' Zion Williamson: Erupts for 32 in Friday's loss•