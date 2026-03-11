Spurs' Victor Wembanyama: Questionable for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wembanyama is questionable to play Thursday versus the Nuggets due to right ankle soreness, Jared Weiss of The Athletic reports.
We'll have a better idea of Wembanyama's status following Thursday's shootaround, but it's worth noting that the 22-year-old center hasn't missed a game since January. However, if Wembanyama does need to hit the sidelines, Luke Kornet would likely get a start, and he'd be someone to consider as a streamer.
More News
-
Spurs' Victor Wembanyama: Strikes for 39 points in victory•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Another dominant performance•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Paces San Antonio in comeback win•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Strikes for 38 points in victory•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Quiet offensive showing in rout•
-
Spurs' Victor Wembanyama: Double-doubles at MSG•