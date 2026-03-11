default-cbs-image
Wembanyama is questionable to play Thursday versus the Nuggets due to right ankle soreness, Jared Weiss of The Athletic reports.

We'll have a better idea of Wembanyama's status following Thursday's shootaround, but it's worth noting that the 22-year-old center hasn't missed a game since January. However, if Wembanyama does need to hit the sidelines, Luke Kornet would likely get a start, and he'd be someone to consider as a streamer.

