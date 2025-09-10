Giants' Micah McFadden: Out for Week 2
By RotoWire Staff
• 1 min read
Head coach Brian Daboll told reporters Wednesday that McFadden (foot) won't play in the Giants' Week 2 matchup against the Cowboys, Dan Salomone of the team's official site reports.
This news comes as no surprise, as McFadden's foot injury will require surgery, and he was expected to miss "significant time." While McFadden remains sidelined Sunday, Darius Muasau is expected to start alongside Bobby Okereke in New York's inside linebacker corps.
More News
-
Giants' Micah McFadden: Undergoing surgery on foot•
-
Giants' Micah McFadden: X-rays come back negative•
-
Giants' Micah McFadden: Won't return Sunday•
-
Giants' Micah McFadden: Healthy to begin OTAs•
-
Giants' Micah McFadden: Out for Week 18 finale•
-
Giants' Micah McFadden: Misses Wednesday's practice•