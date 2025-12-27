default-cbs-image
Williams (knee) is active for Saturday night's game against the Ravens, Mike Spofford of the Packers' official site reports.

Williams was limited in practice throughout the week, but the starting strong safety is officially suiting up for Saturday night. Williams return to the Packers' defense means Nate Hobbs will likely see a diminished role in the secondary for Week 17.

