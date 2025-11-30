default-cbs-image
McKinney recorded six tackles (three solo) and one pass defensed in Thursday's 31-24 win over the Lions.

McKinney remains one of the most important players in the Packers' defense, as he's been on the field for every defensive snap this season. His six tackles were an average performance by his standard, albeit his highest total since Week 10.

