default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Raddysh delivered three assists in Saturday's 4-1 win over the Rangers.

He also had five shots Saturday. Raddysh has two consecutive three-point games, and his point streak sits at three games and seven points, including six assists. He has put up points in seven of his last eight games (13 points). It includes 11 assists. Raddysh has three goals, 13 assists and 41 shots in 19 games this season.

More News