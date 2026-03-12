Lightning's Darren Raddysh: Set to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Raddysh (personal) is expected to play Thursday versus the Red Wings, Benjamin Pierce of the Lightning's official site reports.
Raddysh missed Tuesday's game while attending his father's memorial service, but he has rejoined the Lightning. Look for Raddysh to fill a top-pairing role with power-play time moving forward.
More News
-
Lightning's Darren Raddysh: Missing Tuesday's game•
-
Lightning's Darren Raddysh: Puts up trio of helpers•
-
Lightning's Darren Raddysh: Six-game, 10-point streak•
-
Lightning's Darren Raddysh: Five-game goal streak•
-
Lightning's Darren Raddysh: One of each Sunday•
-
Lightning's Darren Raddysh: Offensive skills continue to shine•