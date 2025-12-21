Predators' Brady Skjei: Warming up after cold start
By RotoWire Staff
• 1 min read
Skjei put up two assists in a 5-3 win over Toronto on Saturday.
Skjei has warmed up of late -- he has one goal, five assists and 11 shots in his last seven games after putting up six assists and 43 shots in his first 27 games this season. Skjei may provide some short term value in deep formats if he can keep some heat in his game.
