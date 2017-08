2017-18 NBA schedule release: Date, TV start time for every regular season game

The entire schedule for the 2017-18 NBA season was unveiled on Monday, which means coaches and players can finally begin planning for a highly-anticipated season. Fans, of course, can also start circling their calendars for exciting matchups.

The league announced its marquee television matchups for opening week and Christmas Day last week. The defending champion Golden State Warriors will begin their title defense and hold their championship ring ceremony at home against the Houston Rockets on Tuesday, Oct. 17. Last season's runners-up, the Cleveland Cavaliers, will start the season that same Tuesday at home against the Boston Celtics -- a rematch of the Eastern Conference finals.

The marquee Christmas Day matchup features LeBron James' Cavs against Kevin Durant and Stephen Curry's Warriors at Oracle Arena. It's the third straight season that these two teams will meet on Dec. 25. Other teams playing on Christmas Day: 76ers at Knicks; Wizards at Celtics; Rockets at Thunder; Timberwolves at Lakers.

On Martin Luther King Jr. Day, Monday, Jan. 15, the Cavs will host the Warriors. The regular season will come to an end on Wednesday, April 11, 2018. Here is a full list of the schedule:

Week 1 (Opening Week):

Day Date Visitor Home Time (ET) Tue. 10/17/17 Boston Cleveland 8:00 p.m. Tue. 10/17/17 Houston Golden State 10:30 p.m. Wed. 10/18/17 Charlotte Detroit 7:00 p.m. Wed. 10/18/17 Brooklyn Indiana 7:00 p.m. Wed. 10/18/17 Miami Orlando 7:00 p.m. Wed. 10/18/17 Philadelphia Washington 7:00 p.m. Wed. 10/18/17 Milwaukee Boston 7:30 p.m. Wed. 10/18/17 New Orleans Memphis 8:00 p.m. Wed. 10/18/17 Atlanta Dallas 8:30 p.m. Wed. 10/18/17 Denver Utah 9:00 p.m. Wed. 10/18/17 Minnesota San Antonio 9:30 p.m. Wed. 10/18/17 Portland Phoenix 10:00 p.m. Wed. 10/18/17 Houston Sacramento 10:00 p.m. Thu. 10/19/17 Chicago Toronto 7:30 p.m. Thu. 10/19/17 New York Oklahoma City 8:00 p.m. Thu. 10/19/17 L.A. Clippers L.A. Lakers 10:30 p.m. Fri. 10/20/17 Atlanta Charlotte 7:00 p.m. Fri. 10/20/17 Portland Indiana 7:00 p.m. Fri. 10/20/17 Boston Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 10/20/17 Detroit Washington 7:00 p.m. Fri. 10/20/17 Cleveland Milwaukee 7:00 p.m. Fri. 10/20/17 Orlando Brooklyn 7:30 p.m. Fri. 10/20/17 Utah Minnesota 8:00 p.m. Fri. 10/20/17 Sacramento Dallas 8:30 p.m. Fri. 10/20/17 Golden State New Orleans 9:30 p.m. Fri. 10/20/17 L.A. Lakers Phoenix 10:00 p.m. Sat. 10/21/17 Philadelphia Toronto 7:30 p.m. Sat. 10/21/17 Orlando Cleveland 8:00 p.m. Sat. 10/21/17 Indiana Miami 8:00 p.m. Sat. 10/21/17 Detroit New York 8:00 p.m. Sat. 10/21/17 San Antonio Chicago 8:00 p.m. Sat. 10/21/17 Dallas Houston 8:00 p.m. Sat. 10/21/17 Golden State Memphis 8:00 p.m. Sat. 10/21/17 Portland Milwaukee 8:30 p.m. Sat. 10/21/17 Sacramento Denver 9:00 p.m. Sat. 10/21/17 Oklahoma City Utah 9:00 p.m. Sat. 10/21/17 Phoenix L.A. Clippers 10:30 p.m. Sun. 10/22/17 Atlanta Brooklyn 3:30 p.m. Sun. 10/22/17 Minnesota Oklahoma City 7:00 p.m. Sun. 10/22/17 New Orleans L.A. Lakers 9:30 p.m.

Week 2:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 10/23/17 Philadelphia Detroit 7:00 p.m. Mon. 10/23/17 Atlanta Miami 7:30 p.m. Mon. 10/23/17 Memphis Houston 8:00 p.m. Mon. 10/23/17 Charlotte Milwaukee 8:00 p.m. Mon. 10/23/17 Golden State Dallas 8:30 p.m. Mon. 10/23/17 Toronto San Antonio 8:30 p.m. Mon. 10/23/17 Washington Denver 9:00 p.m. Mon. 10/23/17 Sacramento Phoenix 10:00 p.m. Tue. 10/24/17 Chicago Cleveland 7:00 p.m. Tue. 10/24/17 Brooklyn Orlando 7:00 p.m. Tue. 10/24/17 New York Boston 7:30 p.m. Tue. 10/24/17 Indiana Minnesota 8:00 p.m. Tue. 10/24/17 New Orleans Portland 10:00 p.m. Tue. 10/24/17 Utah L.A. Clippers 10:30 p.m. Wed. 10/25/17 Denver Charlotte 7:00 p.m. Wed. 10/25/17 Minnesota Detroit 7:00 p.m. Wed. 10/25/17 Houston Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 10/25/17 Cleveland Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 10/25/17 San Antonio Miami 8:00 p.m. Wed. 10/25/17 Indiana Oklahoma City 8:00 p.m. Wed. 10/25/17 Memphis Dallas 8:30 p.m. Wed. 10/25/17 Utah Phoenix 10:00 p.m. Wed. 10/25/17 Toronto Golden State 10:30 p.m. Wed. 10/25/17 Washington L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 10/26/17 Atlanta Chicago 8:00 p.m. Thu. 10/26/17 Dallas Memphis 8:00 p.m. Thu. 10/26/17 Boston Milwaukee 8:00 p.m. Thu. 10/26/17 L.A. Clippers Portland 10:00 p.m. Thu. 10/26/17 New Orleans Sacramento 10:30 p.m. Fri. 10/27/17 Houston Charlotte 7:00 p.m. Fri. 10/27/17 San Antonio Orlando 7:00 p.m. Fri. 10/27/17 Denver Atlanta 7:30 p.m. Fri. 10/27/17 Brooklyn New York 7:30 p.m. Fri. 10/27/17 Oklahoma City Minnesota 8:00 p.m. Fri. 10/27/17 Washington Golden State 10:30 p.m. Fri. 10/27/17 Toronto L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 10/28/17 Cleveland New Orleans 7:00 p.m. Sat. 10/28/17 Boston Miami 8:00 p.m. Sat. 10/28/17 Oklahoma City Chicago 8:00 p.m. Sat. 10/28/17 Houston Memphis 8:00 p.m. Sat. 10/28/17 Philadelphia Dallas 8:30 p.m. Sat. 10/28/17 L.A. Lakers Utah 9:00 p.m. Sat. 10/28/17 Phoenix Portland 10:00 p.m. Sat. 10/28/17 Detroit L.A. Clippers 10:30 p.m. Sun. 10/29/17 Milwaukee Atlanta 3:30 p.m. Sun. 10/29/17 San Antonio Indiana 4:30 p.m. Sun. 10/29/17 Denver Brooklyn 6:00 p.m. Sun. 10/29/17 Orlando Charlotte 6:00 p.m. Sun. 10/29/17 Washington Sacramento 6:00 p.m. Sun. 10/29/17 New York Cleveland 7:00 p.m. Sun. 10/29/17 Detroit Golden State 8:30 p.m.

Week 3:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 10/30/17 San Antonio Boston 7:30 p.m. Mon. 10/30/17 Minnesota Miami 7:30 p.m. Mon. 10/30/17 Denver New York 7:30 p.m. Mon. 10/30/17 Philadelphia Houston 8:00 p.m. Mon. 10/30/17 Charlotte Memphis 8:00 p.m. Mon. 10/30/17 Orlando New Orleans 8:00 p.m. Mon. 10/30/17 Dallas Utah 9:00 p.m. Mon. 10/30/17 Toronto Portland 10:00 p.m. Mon. 10/30/17 Golden State L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 10/31/17 Sacramento Indiana 7:00 p.m. Tue. 10/31/17 Phoenix Brooklyn 7:30 p.m. Tue. 10/31/17 Oklahoma City Milwaukee 8:00 p.m. Tue. 10/31/17 Detroit L.A. Lakers 10:30 p.m. Wed. 11/1/17 Milwaukee Charlotte 7:00 p.m. Wed. 11/1/17 Indiana Cleveland 7:00 p.m. Wed. 11/1/17 Atlanta Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 11/1/17 Phoenix Washington 7:00 p.m. Wed. 11/1/17 Sacramento Boston 7:30 p.m. Wed. 11/1/17 Chicago Miami 7:30 p.m. Wed. 11/1/17 Houston New York 8:00 p.m. Wed. 11/1/17 Orlando Memphis 8:00 p.m. Wed. 11/1/17 Minnesota New Orleans 8:00 p.m. Wed. 11/1/17 Toronto Denver 9:00 p.m. Wed. 11/1/17 Portland Utah 9:00 p.m. Wed. 11/1/17 Dallas L.A. Clippers 10:30 p.m. Thu. 11/2/17 Golden State San Antonio 8:00 p.m. Thu. 11/2/17 L.A. Lakers Portland 10:30 p.m. Fri. 11/3/17 Milwaukee Detroit 7:00 p.m. Fri. 11/3/17 Chicago Orlando 7:00 p.m. Fri. 11/3/17 Indiana Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 11/3/17 Cleveland Washington 7:00 p.m. Fri. 11/3/17 Houston Atlanta 7:30 p.m. Fri. 11/3/17 Phoenix New York 7:30 p.m. Fri. 11/3/17 New Orleans Dallas 8:30 p.m. Fri. 11/3/17 Charlotte San Antonio 8:30 p.m. Fri. 11/3/17 Miami Denver 9:00 p.m. Fri. 11/3/17 Toronto Utah 9:00 p.m. Fri. 11/3/17 Boston Oklahoma City 9:30 p.m. Fri. 11/3/17 Brooklyn L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 11/4/17 Memphis L.A. Clippers 3:30 p.m. Sat. 11/4/17 Sacramento Detroit 7:00 p.m. Sat. 11/4/17 New Orleans Chicago 8:00 p.m. Sat. 11/4/17 Dallas Minnesota 8:00 p.m. Sat. 11/4/17 Golden State Denver 9:00 p.m. Sun. 11/5/17 Atlanta Cleveland 3:00 p.m. Sun. 11/5/17 Miami L.A. Clippers 3:30 p.m. Sun. 11/5/17 Boston Orlando 6:00 p.m. Sun. 11/5/17 Washington Toronto 6:00 p.m. Sun. 11/5/17 Utah Houston 7:00 p.m. Sun. 11/5/17 Phoenix San Antonio 7:00 p.m. Sun. 11/5/17 Indiana New York 7:30 p.m. Sun. 11/5/17 Charlotte Minnesota 8:00 p.m. Sun. 11/5/17 Oklahoma City Portland 9:00 p.m. Sun. 11/5/17 Memphis L.A. Lakers 9:30 p.m.

Week 4:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 11/6/17 Boston Atlanta 7:30 p.m. Mon. 11/6/17 Brooklyn Phoenix 9:00 p.m. Mon. 11/6/17 Miami Golden State 10:30 p.m. Tue. 11/7/17 Milwaukee Cleveland 7:00 p.m. Tue. 11/7/17 New Orleans Indiana 7:00 p.m. Tue. 11/7/17 Dallas Washington 7:00 p.m. Tue. 11/7/17 Charlotte New York 7:30 p.m. Tue. 11/7/17 Chicago Toronto 7:30 p.m. Tue. 11/7/17 L.A. Clippers San Antonio 8:30 p.m. Tue. 11/7/17 Brooklyn Denver 9:00 p.m. Tue. 11/7/17 Philadelphia Utah 9:00 p.m. Tue. 11/7/17 Memphis Portland 10:00 p.m. Tue. 11/7/17 Oklahoma City Sacramento 10:00 p.m. Wed. 11/8/17 Indiana Detroit 7:00 p.m. Wed. 11/8/17 New York Orlando 7:00 p.m. Wed. 11/8/17 L.A. Lakers Boston 8:00 p.m. Wed. 11/8/17 Miami Phoenix 9:00 p.m. Wed. 11/8/17 Minnesota Golden State 10:30 p.m. Thu. 11/9/17 L.A. Lakers Washington 7:00 p.m. Thu. 11/9/17 New Orleans Toronto 7:30 p.m. Thu. 11/9/17 Cleveland Houston 8:00 p.m. Thu. 11/9/17 Philadelphia Sacramento 10:00 p.m. Thu. 11/9/17 Oklahoma City Denver 10:30 p.m. Fri. 11/10/17 Atlanta Detroit 7:00 p.m. Fri. 11/10/17 Charlotte Boston 7:30 p.m. Fri. 11/10/17 Indiana Chicago 8:00 p.m. Fri. 11/10/17 L.A. Clippers Oklahoma City 9:00 p.m. Fri. 11/10/17 Milwaukee San Antonio 9:00 p.m. Fri. 11/10/17 Orlando Phoenix 9:00 p.m. Fri. 11/10/17 Miami Utah 9:00 p.m. Fri. 11/10/17 Brooklyn Portland 10:00 p.m. Sat. 11/11/17 Atlanta Washington 7:00 p.m. Sat. 11/11/17 L.A. Clippers New Orleans 7:00 p.m. Sat. 11/11/17 Sacramento New York 8:00 p.m. Sat. 11/11/17 Memphis Houston 8:00 p.m. Sat. 11/11/17 Cleveland Dallas 8:30 p.m. Sat. 11/11/17 L.A. Lakers Milwaukee 8:30 p.m. Sat. 11/11/17 Chicago San Antonio 8:30 p.m. Sat. 11/11/17 Philadelphia Golden State 8:30 p.m. Sat. 11/11/17 Orlando Denver 9:00 p.m. Sat. 11/11/17 Minnesota Phoenix 9:00 p.m. Sat. 11/11/17 Brooklyn Utah 9:00 p.m. Sun. 11/12/17 Toronto Boston 3:30 p.m. Sun. 11/12/17 Miami Detroit 4:00 p.m. Sun. 11/12/17 Houston Indiana 6:00 p.m. Sun. 11/12/17 Dallas Oklahoma City 7:00 p.m.

Week 5:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 11/13/17 Sacramento Washington 7:00 p.m. Mon. 11/13/17 Cleveland New York 7:30 p.m. Mon. 11/13/17 Memphis Milwaukee 8:00 p.m. Mon. 11/13/17 Atlanta New Orleans 8:00 p.m. Mon. 11/13/17 L.A. Lakers Phoenix 9:00 p.m. Mon. 11/13/17 Minnesota Utah 9:00 p.m. Mon. 11/13/17 Denver Portland 10:00 p.m. Mon. 11/13/17 Orlando Golden State 10:30 p.m. Mon. 11/13/17 Philadelphia L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 11/14/17 Boston Brooklyn 7:30 p.m. Tue. 11/14/17 Toronto Houston 8:00 p.m. Tue. 11/14/17 San Antonio Dallas 8:30 p.m. Wed. 11/15/17 Sacramento Atlanta 7:30 p.m. Wed. 11/15/17 Washington Miami 7:30 p.m. Wed. 11/15/17 Utah New York 7:30 p.m. Wed. 11/15/17 Cleveland Charlotte 8:00 p.m. Wed. 11/15/17 Indiana Memphis 8:00 p.m. Wed. 11/15/17 Detroit Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 11/15/17 San Antonio Minnesota 8:00 p.m. Wed. 11/15/17 Toronto New Orleans 8:00 p.m. Wed. 11/15/17 Chicago Oklahoma City 8:00 p.m. Wed. 11/15/17 Orlando Portland 10:00 p.m. Wed. 11/15/17 Philadelphia L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 11/16/17 Golden State Boston 8:00 p.m. Thu. 11/16/17 Houston Phoenix 10:30 p.m. Fri. 11/17/17 Detroit Indiana 7:00 p.m. Fri. 11/17/17 Miami Washington 7:00 p.m. Fri. 11/17/17 Utah Brooklyn 7:30 p.m. Fri. 11/17/17 L.A. Clippers Cleveland 7:30 p.m. Fri. 11/17/17 New York Toronto 7:30 p.m. Fri. 11/17/17 Charlotte Chicago 8:00 p.m. Fri. 11/17/17 Oklahoma City San Antonio 8:00 p.m. Fri. 11/17/17 Minnesota Dallas 8:30 p.m. Fri. 11/17/17 Portland Sacramento 10:00 p.m. Fri. 11/17/17 New Orleans Denver 10:30 p.m. Fri. 11/17/17 Phoenix L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 11/18/17 L.A. Clippers Charlotte 7:00 p.m. Sat. 11/18/17 Utah Orlando 7:00 p.m. Sat. 11/18/17 Boston Atlanta 7:30 p.m. Sat. 11/18/17 Golden State Philadelphia 7:30 p.m. Sat. 11/18/17 Houston Memphis 8:00 p.m. Sat. 11/18/17 Milwaukee Dallas 9:00 p.m. Sat. 11/18/17 Sacramento Portland 10:00 p.m. Sun. 11/19/17 Indiana Miami 3:30 p.m. Sun. 11/19/17 Golden State Brooklyn 6:00 p.m. Sun. 11/19/17 Washington Toronto 6:00 p.m. Sun. 11/19/17 Detroit Minnesota 7:00 p.m. Sun. 11/19/17 Chicago Phoenix 8:00 p.m. Sun. 11/19/17 Denver L.A. Lakers 9:30 p.m.

Week 6 (Thanksgiving):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 11/20/17 Minnesota Charlotte 7:00 p.m. Mon. 11/20/17 Cleveland Detroit 7:00 p.m. Mon. 11/20/17 Indiana Orlando 7:00 p.m. Mon. 11/20/17 Utah Philadelphia 7:00 p.m. Mon. 11/20/17 L.A. Clippers New York 7:30 p.m. Mon. 11/20/17 Portland Memphis 8:00 p.m. Mon. 11/20/17 Washington Milwaukee 8:00 p.m. Mon. 11/20/17 Oklahoma City New Orleans 8:00 p.m. Mon. 11/20/17 Boston Dallas 8:30 p.m. Mon. 11/20/17 Atlanta San Antonio 8:30 p.m. Mon. 11/20/17 Denver Sacramento 10:00 p.m. Tue. 11/21/17 Chicago L.A. Lakers 10:30 p.m. Wed. 11/22/17 Washington Charlotte 7:00 p.m. Wed. 11/22/17 Brooklyn Cleveland 7:00 p.m. Wed. 11/22/17 Portland Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 11/22/17 L.A. Clippers Atlanta 7:30 p.m. Wed. 11/22/17 Boston Miami 7:30 p.m. Wed. 11/22/17 Toronto New York 7:30 p.m. Wed. 11/22/17 Denver Houston 8:00 p.m. Wed. 11/22/17 Dallas Memphis 8:00 p.m. Wed. 11/22/17 Orlando Minnesota 8:00 p.m. Wed. 11/22/17 San Antonio New Orleans 8:00 p.m. Wed. 11/22/17 Golden State Oklahoma City 8:00 p.m. Wed. 11/22/17 Milwaukee Phoenix 9:00 p.m. Wed. 11/22/17 Chicago Utah 9:00 p.m. Wed. 11/22/17 L.A. Lakers Sacramento 10:30 p.m. Fri. 11/24/17 Portland Brooklyn 12:00 p.m. Fri. 11/24/17 New York Atlanta 7:30 p.m. Fri. 11/24/17 Orlando Boston 7:30 p.m. Fri. 11/24/17 Charlotte Cleveland 8:00 p.m. Fri. 11/24/17 Toronto Indiana 8:00 p.m. Fri. 11/24/17 Miami Minnesota 8:00 p.m. Fri. 11/24/17 Detroit Oklahoma City 8:00 p.m. Fri. 11/24/17 Memphis Denver 9:00 p.m. Fri. 11/24/17 New Orleans Phoenix 9:00 p.m. Fri. 11/24/17 Chicago Golden State 10:30 p.m. Sat. 11/25/17 San Antonio Charlotte 7:00 p.m. Sat. 11/25/17 Orlando Philadelphia 7:00 p.m. Sat. 11/25/17 Portland Washington 7:00 p.m. Sat. 11/25/17 Toronto Atlanta 7:30 p.m. Sat. 11/25/17 Boston Indiana 8:00 p.m. Sat. 11/25/17 New York Houston 8:00 p.m. Sat. 11/25/17 Oklahoma City Dallas 8:30 p.m. Sat. 11/25/17 New Orleans Golden State 8:30 p.m. Sat. 11/25/17 Milwaukee Utah 9:00 p.m. Sat. 11/25/17 L.A. Clippers Sacramento 10:00 p.m. Sun. 11/26/17 Miami Chicago 3:30 p.m. Sun. 11/26/17 Phoenix Minnesota 3:30 p.m. Sun. 11/26/17 Brooklyn Memphis 6:00 p.m.

Week 7:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 11/27/17 Orlando Indiana 7:00 p.m. Mon. 11/27/17 Cleveland Philadelphia 7:00 p.m. Mon. 11/27/17 Detroit Boston 7:30 p.m. Mon. 11/27/17 Portland New York 7:30 p.m. Mon. 11/27/17 Brooklyn Houston 8:00 p.m. Mon. 11/27/17 Dallas San Antonio 8:30 p.m. Mon. 11/27/17 Sacramento Golden State 10:30 p.m. Mon. 11/27/17 L.A. Lakers L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 11/28/17 Miami Cleveland 7:00 p.m. Tue. 11/28/17 Phoenix Chicago 8:00 p.m. Tue. 11/28/17 Washington Minnesota 8:00 p.m. Tue. 11/28/17 Denver Utah 10:00 p.m. Tue. 11/28/17 Milwaukee Sacramento 10:00 p.m. Wed. 11/29/17 Phoenix Detroit 7:00 p.m. Wed. 11/29/17 Oklahoma City Orlando 7:00 p.m. Wed. 11/29/17 Washington Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 11/29/17 Miami New York 7:30 p.m. Wed. 11/29/17 Charlotte Toronto 7:30 p.m. Wed. 11/29/17 Indiana Houston 8:00 p.m. Wed. 11/29/17 Minnesota New Orleans 8:00 p.m. Wed. 11/29/17 Brooklyn Dallas 8:30 p.m. Wed. 11/29/17 Memphis San Antonio 8:30 p.m. Wed. 11/29/17 Golden State L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 11/30/17 Cleveland Atlanta 7:30 p.m. Thu. 11/30/17 Philadelphia Boston 7:30 p.m. Thu. 11/30/17 Chicago Denver 9:00 p.m. Thu. 11/30/17 Milwaukee Portland 10:00 p.m. Thu. 11/30/17 Utah L.A. Clippers 10:30 p.m. Fri. 12/1/17 Golden State Orlando 7:00 p.m. Fri. 12/1/17 Indiana Toronto 7:00 p.m. Fri. 12/1/17 Detroit Washington 7:00 p.m. Fri. 12/1/17 Charlotte Miami 8:00 p.m. Fri. 12/1/17 Sacramento Chicago 8:00 p.m. Fri. 12/1/17 San Antonio Memphis 8:00 p.m. Fri. 12/1/17 Minnesota Oklahoma City 8:00 p.m. Fri. 12/1/17 New Orleans Utah 9:00 p.m. Sat. 12/2/17 Phoenix Boston 1:00 p.m. Sat. 12/2/17 L.A. Clippers Dallas 2:00 p.m. Sat. 12/2/17 Atlanta Brooklyn 3:00 p.m. Sat. 12/2/17 Memphis Cleveland 7:30 p.m. Sat. 12/2/17 Detroit Philadelphia 7:30 p.m. Sat. 12/2/17 Sacramento Milwaukee 8:30 p.m. Sat. 12/2/17 L.A. Lakers Denver 9:00 p.m. Sat. 12/2/17 New Orleans Portland 10:00 p.m. Sun. 12/3/17 Orlando New York 3:30 p.m. Sun. 12/3/17 Golden State Miami 7:00 p.m. Sun. 12/3/17 L.A. Clippers Minnesota 7:00 p.m. Sun. 12/3/17 San Antonio Oklahoma City 7:00 p.m. Sun. 12/3/17 Houston L.A. Lakers 9:30 p.m.

Week 8 (Mexico Games):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 12/4/17 Orlando Charlotte 7:00 p.m. Mon. 12/4/17 New York Indiana 7:00 p.m. Mon. 12/4/17 Phoenix Philadelphia 7:00 p.m. Mon. 12/4/17 Brooklyn Atlanta 7:30 p.m. Mon. 12/4/17 Milwaukee Boston 7:30 p.m. Mon. 12/4/17 Cleveland Chicago 8:00 p.m. Mon. 12/4/17 Minnesota Memphis 8:00 p.m. Mon. 12/4/17 Golden State New Orleans 8:00 p.m. Mon. 12/4/17 Denver Dallas 8:30 p.m. Mon. 12/4/17 Detroit San Antonio 8:30 p.m. Mon. 12/4/17 Washington Utah 9:00 p.m. Tue. 12/5/17 Phoenix Toronto 7:30 p.m. Tue. 12/5/17 Utah Oklahoma City 8:00 p.m. Tue. 12/5/17 Washington Portland 10:00 p.m. Wed. 12/6/17 Sacramento Cleveland 7:00 p.m. Wed. 12/6/17 Chicago Indiana 7:00 p.m. Wed. 12/6/17 Atlanta Orlando 7:00 p.m. Wed. 12/6/17 Dallas Boston 7:30 p.m. Wed. 12/6/17 Memphis New York 7:30 p.m. Wed. 12/6/17 Golden State Charlotte 8:00 p.m. Wed. 12/6/17 Detroit Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 12/6/17 Denver New Orleans 8:00 p.m. Wed. 12/6/17 Miami San Antonio 8:30 p.m. Wed. 12/6/17 Minnesota L.A. Clippers 10:30 p.m. Thu. 12/7/17 L.A. Lakers Philadelphia 8:00 p.m. Thu. 12/7/17 Washington Phoenix 9:00 p.m. Thu. 12/7/17 Oklahoma City Brooklyn* 10:00 p.m. Thu. 12/7/17 Houston Utah 10:30 p.m. Fri. 12/8/17 Chicago Charlotte 7:00 p.m. Fri. 12/8/17 Golden State Detroit 7:00 p.m. Fri. 12/8/17 Cleveland Indiana 7:00 p.m. Fri. 12/8/17 Denver Orlando 7:00 p.m. Fri. 12/8/17 Toronto Memphis 8:00 p.m. Fri. 12/8/17 Dallas Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 12/8/17 Sacramento New Orleans 8:00 p.m. Fri. 12/8/17 Boston San Antonio 9:30 p.m. Sat. 12/9/17 Washington L.A. Clippers 3:30 p.m. Sat. 12/9/17 Miami Brooklyn* 6:00 p.m. Sat. 12/9/17 L.A. Lakers Charlotte 7:00 p.m. Sat. 12/9/17 Orlando Atlanta 7:30 p.m. Sat. 12/9/17 Philadelphia Cleveland 8:00 p.m. Sat. 12/9/17 New York Chicago 8:00 p.m. Sat. 12/9/17 Utah Milwaukee 8:30 p.m. Sat. 12/9/17 Oklahoma City Memphis 9:00 p.m. Sat. 12/9/17 San Antonio Phoenix 9:00 p.m. Sat. 12/9/17 Houston Portland 10:00 p.m. Sun. 12/10/17 Toronto Sacramento 3:30 p.m. Sun. 12/10/17 Boston Detroit 4:00 p.m. Sun. 12/10/17 Denver Indiana 5:00 p.m. Sun. 12/10/17 Dallas Minnesota 7:00 p.m. Sun. 12/10/17 Philadelphia New Orleans 7:00 p.m. Sun. 12/10/17 Atlanta New York 7:30 p.m.

*Played at Mexico City Arena in Mexico City, Mexico.

Week 9:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 12/11/17 Boston Chicago 8:00 p.m. Mon. 12/11/17 New Orleans Houston 8:00 p.m. Mon. 12/11/17 Miami Memphis 8:00 p.m. Mon. 12/11/17 Charlotte Oklahoma City 8:00 p.m. Mon. 12/11/17 Portland Golden State 10:30 p.m. Mon. 12/11/17 Toronto L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 12/12/17 Atlanta Cleveland 7:00 p.m. Tue. 12/12/17 Denver Detroit 7:00 p.m. Tue. 12/12/17 L.A. Lakers New York 7:00 p.m. Tue. 12/12/17 Washington Brooklyn 7:30 p.m. Tue. 12/12/17 Philadelphia Minnesota 8:00 p.m. Tue. 12/12/17 San Antonio Dallas 9:30 p.m. Tue. 12/12/17 Phoenix Sacramento 10:00 p.m. Wed. 12/13/17 Oklahoma City Indiana 7:00 p.m. Wed. 12/13/17 L.A. Clippers Orlando 7:00 p.m. Wed. 12/13/17 Memphis Washington 7:00 p.m. Wed. 12/13/17 Denver Boston 7:30 p.m. Wed. 12/13/17 Portland Miami 7:30 p.m. Wed. 12/13/17 Utah Chicago 8:00 p.m. Wed. 12/13/17 Milwaukee New Orleans 8:00 p.m. Wed. 12/13/17 Toronto Phoenix 9:00 p.m. Wed. 12/13/17 Charlotte Houston 9:30 p.m. Thu. 12/14/17 Detroit Atlanta 7:30 p.m. Thu. 12/14/17 New York Brooklyn 7:30 p.m. Thu. 12/14/17 L.A. Lakers Cleveland 8:00 p.m. Thu. 12/14/17 Sacramento Minnesota 8:00 p.m. Thu. 12/14/17 Dallas Golden State 10:30 p.m. Fri. 12/15/17 Miami Charlotte 7:00 p.m. Fri. 12/15/17 Detroit Indiana 7:00 p.m. Fri. 12/15/17 Portland Orlando 7:00 p.m. Fri. 12/15/17 Oklahoma City Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 12/15/17 L.A. Clippers Washington 7:00 p.m. Fri. 12/15/17 Utah Boston 7:30 p.m. Fri. 12/15/17 Brooklyn Toronto 7:30 p.m. Fri. 12/15/17 Atlanta Memphis 8:00 p.m. Fri. 12/15/17 Chicago Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 12/15/17 New Orleans Denver 9:00 p.m. Fri. 12/15/17 San Antonio Houston 9:30 p.m. Sat. 12/16/17 Portland Charlotte 7:00 p.m. Sat. 12/16/17 Utah Cleveland 7:30 p.m. Sat. 12/16/17 Oklahoma City New York 7:30 p.m. Sat. 12/16/17 L.A. Clippers Miami 8:00 p.m. Sat. 12/16/17 Milwaukee Houston 8:00 p.m. Sat. 12/16/17 Phoenix Minnesota 8:00 p.m. Sat. 12/16/17 Dallas San Antonio 8:30 p.m. Sat. 12/16/17 Boston Memphis 9:00 p.m. Sun. 12/17/17 Sacramento Toronto 3:30 p.m. Sun. 12/17/17 Orlando Detroit 4:00 p.m. Sun. 12/17/17 Indiana Brooklyn 6:00 p.m. Sun. 12/17/17 Cleveland Washington 6:00 p.m.

Week 10:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 12/18/17 New York Charlotte 7:00 p.m. Mon. 12/18/17 Boston Indiana 7:00 p.m. Mon. 12/18/17 Miami Atlanta 7:30 p.m. Mon. 12/18/17 Philadelphia Chicago 8:00 p.m. Mon. 12/18/17 Utah Houston 8:00 p.m. Mon. 12/18/17 Portland Minnesota 8:00 p.m. Mon. 12/18/17 Denver Oklahoma City 8:00 p.m. Mon. 12/18/17 Phoenix Dallas 8:30 p.m. Mon. 12/18/17 L.A. Clippers San Antonio 8:30 p.m. Mon. 12/18/17 Golden State L.A. Lakers 10:30 p.m. Tue. 12/19/17 Sacramento Philadelphia 7:00 p.m. Tue. 12/19/17 New Orleans Washington 7:00 p.m. Tue. 12/19/17 Cleveland Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 12/20/17 Toronto Charlotte 7:00 p.m. Wed. 12/20/17 Indiana Atlanta 7:30 p.m. Wed. 12/20/17 Miami Boston 7:30 p.m. Wed. 12/20/17 Sacramento Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 12/20/17 Orlando Chicago 8:00 p.m. Wed. 12/20/17 L.A. Lakers Houston 8:00 p.m. Wed. 12/20/17 Utah Oklahoma City 8:00 p.m. Wed. 12/20/17 Detroit Dallas 8:30 p.m. Wed. 12/20/17 Minnesota Denver 9:00 p.m. Wed. 12/20/17 San Antonio Portland 10:00 p.m. Wed. 12/20/17 Memphis Golden State 10:30 p.m. Wed. 12/20/17 Phoenix L.A. Clippers 10:30 p.m. Thu. 12/21/17 Chicago Cleveland 7:00 p.m. Thu. 12/21/17 Toronto Philadelphia 7:00 p.m. Thu. 12/21/17 Boston New York 8:00 p.m. Thu. 12/21/17 Memphis Phoenix 9:00 p.m. Thu. 12/21/17 San Antonio Utah 10:30 p.m. Fri. 12/22/17 New York Detroit 7:00 p.m. Fri. 12/22/17 New Orleans Orlando 7:00 p.m. Fri. 12/22/17 Washington Brooklyn 7:30 p.m. Fri. 12/22/17 Dallas Miami 8:00 p.m. Fri. 12/22/17 L.A. Clippers Houston 8:00 p.m. Fri. 12/22/17 Charlotte Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 12/22/17 Atlanta Oklahoma City 8:00 p.m. Fri. 12/22/17 Denver Portland 10:00 p.m. Fri. 12/22/17 L.A. Lakers Golden State 10:30 p.m. Sat. 12/23/17 Philadelphia Toronto 5:00 p.m. Sat. 12/23/17 Milwaukee Charlotte 7:00 p.m. Sat. 12/23/17 Brooklyn Indiana 7:00 p.m. Sat. 12/23/17 Orlando Washington 7:00 p.m. Sat. 12/23/17 Dallas Atlanta 7:30 p.m. Sat. 12/23/17 Chicago Boston 7:30 p.m. Sat. 12/23/17 New Orleans Miami 8:00 p.m. Sat. 12/23/17 L.A. Clippers Memphis 8:00 p.m. Sat. 12/23/17 Oklahoma City Utah 8:00 p.m. Sat. 12/23/17 Denver Golden State 8:30 p.m. Sat. 12/23/17 Minnesota Phoenix 9:00 p.m. Sat. 12/23/17 Portland L.A. Lakers 9:30 p.m. Sat. 12/23/17 San Antonio Sacramento 10:00 p.m.

Week 11 (Christmas Day, New Year's Eve):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 12/25/17 Philadelphia New York 12:00 p.m. Mon. 12/25/17 Cleveland Golden State 3:00 p.m. Mon. 12/25/17 Washington Boston 5:30 p.m. Mon. 12/25/17 Houston Oklahoma City 8:00 p.m. Mon. 12/25/17 Minnesota L.A. Lakers 10:30 p.m. Tue. 12/26/17 Indiana Detroit 7:00 p.m. Tue. 12/26/17 Toronto Dallas 7:00 p.m. Tue. 12/26/17 Orlando Miami 7:30 p.m. Tue. 12/26/17 Chicago Milwaukee 8:00 p.m. Tue. 12/26/17 Brooklyn San Antonio 8:30 p.m. Tue. 12/26/17 Utah Denver 9:00 p.m. Tue. 12/26/17 Memphis Phoenix 9:00 p.m. Tue. 12/26/17 Sacramento L.A. Clippers 10:30 p.m. Wed. 12/27/17 Boston Charlotte 7:00 p.m. Wed. 12/27/17 Dallas Indiana 7:00 p.m. Wed. 12/27/17 Washington Atlanta 7:30 p.m. Wed. 12/27/17 New York Chicago 8:00 p.m. Wed. 12/27/17 Denver Minnesota 8:00 p.m. Wed. 12/27/17 Brooklyn New Orleans 8:00 p.m. Wed. 12/27/17 Toronto Oklahoma City 8:00 p.m. Wed. 12/27/17 Cleveland Sacramento 10:00 p.m. Wed. 12/27/17 Utah Golden State 10:30 p.m. Wed. 12/27/17 Memphis L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 12/28/17 Detroit Orlando 7:00 p.m. Thu. 12/28/17 Houston Boston 8:00 p.m. Thu. 12/28/17 Minnesota Milwaukee 8:00 p.m. Thu. 12/28/17 New York San Antonio 8:30 p.m. Thu. 12/28/17 Philadelphia Portland 10:30 p.m. Fri. 12/29/17 Houston Washington 7:00 p.m. Fri. 12/29/17 Atlanta Toronto 7:30 p.m. Fri. 12/29/17 Brooklyn Miami 8:00 p.m. Fri. 12/29/17 Indiana Chicago 8:00 p.m. Fri. 12/29/17 Dallas New Orleans 8:00 p.m. Fri. 12/29/17 Milwaukee Oklahoma City 8:00 p.m. Fri. 12/29/17 Phoenix Sacramento 10:00 p.m. Fri. 12/29/17 Charlotte Golden State 10:30 p.m. Fri. 12/29/17 L.A. Clippers L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 12/30/17 San Antonio Detroit 7:00 p.m. Sat. 12/30/17 Miami Orlando 7:00 p.m. Sat. 12/30/17 New York New Orleans 7:00 p.m. Sat. 12/30/17 Portland Atlanta 7:30 p.m. Sat. 12/30/17 Cleveland Utah 8:00 p.m. Sat. 12/30/17 Memphis Golden State 8:30 p.m. Sat. 12/30/17 Philadelphia Denver 9:00 p.m. Sun. 12/31/17 Chicago Washington 3:30 p.m. Sun. 12/31/17 Minnesota Indiana 5:00 p.m. Sun. 12/31/17 Brooklyn Boston 5:30 p.m. Sun. 12/31/17 L.A. Lakers Houston 7:00 p.m. Sun. 12/31/17 Dallas Oklahoma City 7:00 p.m. Sun. 12/31/17 Charlotte L.A. Clippers 7:00 p.m. Sun. 12/31/17 Memphis Sacramento 7:00 p.m. Sun. 12/31/17 Philadelphia Phoenix 8:00 p.m.

Week 12 (New Year's Day):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 1/1/18 Orlando Brooklyn 7:30 p.m. Mon. 1/1/18 Milwaukee Toronto 7:30 p.m. Mon. 1/1/18 Portland Chicago 8:00 p.m. Mon. 1/1/18 L.A. Lakers Minnesota 8:00 p.m. Tue. 1/2/18 Portland Cleveland 7:00 p.m. Tue. 1/2/18 San Antonio New York 7:30 p.m. Tue. 1/2/18 Atlanta Phoenix 9:00 p.m. Tue. 1/2/18 Charlotte Sacramento 10:00 p.m. Tue. 1/2/18 Memphis L.A. Clippers 10:30 p.m. Wed. 1/3/18 Houston Orlando 7:00 p.m. Wed. 1/3/18 San Antonio Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 1/3/18 New York Washington 7:00 p.m. Wed. 1/3/18 Minnesota Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 1/3/18 Detroit Miami 7:30 p.m. Wed. 1/3/18 Cleveland Boston 8:00 p.m. Wed. 1/3/18 Toronto Chicago 8:00 p.m. Wed. 1/3/18 Indiana Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 1/3/18 Golden State Dallas 8:30 p.m. Wed. 1/3/18 Phoenix Denver 9:00 p.m. Wed. 1/3/18 New Orleans Utah 9:00 p.m. Wed. 1/3/18 Oklahoma City L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 1/4/18 Golden State Houston 8:00 p.m. Thu. 1/4/18 Oklahoma City L.A. Clippers 10:30 p.m. Fri. 1/5/18 New York Miami 7:00 p.m. Fri. 1/5/18 Detroit Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 1/5/18 Minnesota Boston 7:30 p.m. Fri. 1/5/18 Toronto Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 1/5/18 Chicago Dallas 8:30 p.m. Fri. 1/5/18 Phoenix San Antonio 8:30 p.m. Fri. 1/5/18 Utah Denver 9:00 p.m. Fri. 1/5/18 Washington Memphis 9:30 p.m. Fri. 1/5/18 Atlanta Portland 10:00 p.m. Fri. 1/5/18 Charlotte L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 1/6/18 Golden State L.A. Clippers 3:30 p.m. Sat. 1/6/18 Boston Brooklyn 6:00 p.m. Sat. 1/6/18 Houston Detroit 7:00 p.m. Sat. 1/6/18 Chicago Indiana 7:00 p.m. Sat. 1/6/18 Cleveland Orlando 7:00 p.m. Sat. 1/6/18 Milwaukee Washington 8:00 p.m. Sat. 1/6/18 New Orleans Minnesota 9:00 p.m. Sat. 1/6/18 Denver Sacramento 10:00 p.m. Sun. 1/7/18 Utah Miami 3:30 p.m. Sun. 1/7/18 New York Dallas 7:00 p.m. Sun. 1/7/18 Oklahoma City Phoenix 8:00 p.m. Sun. 1/7/18 San Antonio Portland 9:00 p.m. Sun. 1/7/18 Atlanta L.A. Lakers 9:30 p.m.

Week 13 (London Game):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 1/8/18 Milwaukee Indiana 7:00 p.m. Mon. 1/8/18 Toronto Brooklyn 7:30 p.m. Mon. 1/8/18 Houston Chicago 8:00 p.m. Mon. 1/8/18 Cleveland Minnesota 8:00 p.m. Mon. 1/8/18 Detroit New Orleans 8:00 p.m. Mon. 1/8/18 San Antonio Sacramento 10:00 p.m. Mon. 1/8/18 Denver Golden State 10:30 p.m. Mon. 1/8/18 Atlanta L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 1/9/18 Miami Toronto 7:30 p.m. Tue. 1/9/18 Portland Oklahoma City 8:00 p.m. Tue. 1/9/18 Orlando Dallas 8:30 p.m. Tue. 1/9/18 Sacramento L.A. Lakers 10:30 p.m. Wed. 1/10/18 Dallas Charlotte 7:00 p.m. Wed. 1/10/18 Miami Indiana 7:00 p.m. Wed. 1/10/18 Utah Washington 7:00 p.m. Wed. 1/10/18 Detroit Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 1/10/18 Chicago New York 7:30 p.m. Wed. 1/10/18 Portland Houston 8:00 p.m. Wed. 1/10/18 New Orleans Memphis 8:00 p.m. Wed. 1/10/18 Orlando Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 1/10/18 Oklahoma City Minnesota 8:00 p.m. Wed. 1/10/18 Atlanta Denver 9:00 p.m. Wed. 1/10/18 L.A. Clippers Golden State 10:30 p.m. Thu. 1/11/18 Boston Philadelphia** 3:00 p.m. Thu. 1/11/18 Cleveland Toronto 8:00 p.m. Thu. 1/11/18 L.A. Clippers Sacramento 10:00 p.m. Thu. 1/11/18 San Antonio L.A. Lakers 10:30 p.m. Fri. 1/12/18 Utah Charlotte 7:00 p.m. Fri. 1/12/18 Cleveland Indiana 7:00 p.m. Fri. 1/12/18 Orlando Washington 7:00 p.m. Fri. 1/12/18 Brooklyn Atlanta 7:30 p.m. Fri. 1/12/18 Golden State Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 1/12/18 New York Minnesota 8:00 p.m. Fri. 1/12/18 Portland New Orleans 8:00 p.m. Fri. 1/12/18 Memphis Denver 9:00 p.m. Fri. 1/12/18 Houston Phoenix 10:30 p.m. Sat. 1/13/18 L.A. Lakers Dallas 2:00 p.m. Sat. 1/13/18 Sacramento L.A. Clippers 3:30 p.m. Sat. 1/13/18 Oklahoma City Charlotte 5:00 p.m. Sat. 1/13/18 Brooklyn Washington 7:00 p.m. Sat. 1/13/18 Golden State Toronto 7:30 p.m. Sat. 1/13/18 Detroit Chicago 8:00 p.m. Sat. 1/13/18 Denver San Antonio 8:30 p.m. Sun. 1/14/18 Milwaukee Miami 1:00 p.m. Sun. 1/14/18 New Orleans New York 3:30 p.m. Sun. 1/14/18 Indiana Phoenix 8:00 p.m. Sun. 1/14/18 Portland Minnesota 9:00 p.m.

**Played at O2 Arena in London, UK.

Week 14 (MLK Day):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 1/15/18 Charlotte Detroit 12:30 p.m. Mon. 1/15/18 Toronto Philadelphia 1:00 p.m. Mon. 1/15/18 Milwaukee Washington 2:00 p.m. Mon. 1/15/18 San Antonio Atlanta 3:00 p.m. Mon. 1/15/18 New York Brooklyn 3:00 p.m. Mon. 1/15/18 Sacramento Oklahoma City 3:00 p.m. Mon. 1/15/18 Miami Chicago 3:30 p.m. Mon. 1/15/18 L.A. Lakers Memphis 5:30 p.m. Mon. 1/15/18 Golden State Cleveland 8:00 p.m. Mon. 1/15/18 Indiana Utah 9:00 p.m. Mon. 1/15/18 Houston L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 1/16/18 Minnesota Orlando 7:00 p.m. Tue. 1/16/18 New Orleans Boston 7:30 p.m. Tue. 1/16/18 Dallas Denver 9:00 p.m. Tue. 1/16/18 Phoenix Portland 10:00 p.m. Wed. 1/17/18 Washington Charlotte 7:00 p.m. Wed. 1/17/18 New Orleans Atlanta 7:30 p.m. Wed. 1/17/18 San Antonio Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 1/17/18 Detroit Toronto 7:30 p.m. Wed. 1/17/18 Golden State Chicago 8:00 p.m. Wed. 1/17/18 New York Memphis 8:00 p.m. Wed. 1/17/18 Miami Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 1/17/18 L.A. Lakers Oklahoma City 8:00 p.m. Wed. 1/17/18 Utah Sacramento 10:00 p.m. Wed. 1/17/18 Denver L.A. Clippers 10:30 p.m. Thu. 1/18/18 Philadelphia Boston 7:00 p.m. Thu. 1/18/18 Orlando Cleveland 7:00 p.m. Thu. 1/18/18 Minnesota Houston 9:30 p.m. Thu. 1/18/18 Indiana Portland 10:00 p.m. Fri. 1/19/18 San Antonio Toronto 7:00 p.m. Fri. 1/19/18 Miami Brooklyn 7:30 p.m. Fri. 1/19/18 Washington Detroit 8:00 p.m. Fri. 1/19/18 Sacramento Memphis 8:00 p.m. Fri. 1/19/18 Phoenix Denver 9:00 p.m. Fri. 1/19/18 New York Utah 10:30 p.m. Fri. 1/19/18 Indiana L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 1/20/18 Oklahoma City Cleveland 3:30 p.m. Sat. 1/20/18 Chicago Atlanta 5:00 p.m. Sat. 1/20/18 Miami Charlotte 7:00 p.m. Sat. 1/20/18 Memphis New Orleans 7:00 p.m. Sat. 1/20/18 Milwaukee Philadelphia 7:30 p.m. Sat. 1/20/18 Golden State Houston 8:30 p.m. Sat. 1/20/18 Toronto Minnesota 9:00 p.m. Sat. 1/20/18 L.A. Clippers Utah 9:00 p.m. Sat. 1/20/18 Dallas Portland 10:00 p.m. Sun. 1/21/18 Orlando Boston 1:00 p.m. Sun. 1/21/18 New York L.A. Lakers 3:30 p.m. Sun. 1/21/18 Brooklyn Detroit 4:00 p.m. Sun. 1/21/18 Indiana San Antonio 7:00 p.m.

Week 15:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 1/22/18 Sacramento Charlotte 7:00 p.m. Mon. 1/22/18 Utah Atlanta 7:30 p.m. Mon. 1/22/18 Miami Houston 8:00 p.m. Mon. 1/22/18 Philadelphia Memphis 8:00 p.m. Mon. 1/22/18 Phoenix Milwaukee 8:00 p.m. Mon. 1/22/18 Chicago New Orleans 8:00 p.m. Mon. 1/22/18 Washington Dallas 8:30 p.m. Mon. 1/22/18 Portland Denver 9:00 p.m. Mon. 1/22/18 Minnesota L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 1/23/18 Sacramento Orlando 7:00 p.m. Tue. 1/23/18 Brooklyn Oklahoma City 8:00 p.m. Tue. 1/23/18 Cleveland San Antonio 8:00 p.m. Tue. 1/23/18 New York Golden State 10:30 p.m. Tue. 1/23/18 Boston L.A. Lakers 10:30 p.m. Wed. 1/24/18 New Orleans Charlotte 7:00 p.m. Wed. 1/24/18 Utah Detroit 7:00 p.m. Wed. 1/24/18 Phoenix Indiana 7:00 p.m. Wed. 1/24/18 Chicago Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 1/24/18 Toronto Atlanta 7:30 p.m. Wed. 1/24/18 Houston Dallas 8:00 p.m. Wed. 1/24/18 San Antonio Memphis 8:00 p.m. Wed. 1/24/18 Minnesota Portland 10:00 p.m. Wed. 1/24/18 Boston L.A. Clippers 10:30 p.m. Thu. 1/25/18 Sacramento Miami 7:30 p.m. Thu. 1/25/18 Washington Oklahoma City 8:00 p.m. Thu. 1/25/18 New York Denver 9:00 p.m. Thu. 1/25/18 Minnesota Golden State 10:30 p.m. Fri. 1/26/18 Atlanta Charlotte 7:00 p.m. Fri. 1/26/18 Indiana Cleveland 7:30 p.m. Fri. 1/26/18 Utah Toronto 7:30 p.m. Fri. 1/26/18 L.A. Lakers Chicago 8:00 p.m. Fri. 1/26/18 L.A. Clippers Memphis 8:00 p.m. Fri. 1/26/18 Brooklyn Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 1/26/18 Houston New Orleans 8:00 p.m. Fri. 1/26/18 Portland Dallas 8:30 p.m. Fri. 1/26/18 Philadelphia San Antonio 8:30 p.m. Fri. 1/26/18 New York Phoenix 9:00 p.m. Sat. 1/27/18 Oklahoma City Detroit 7:00 p.m. Sat. 1/27/18 Orlando Indiana 7:00 p.m. Sat. 1/27/18 Washington Atlanta 7:30 p.m. Sat. 1/27/18 Charlotte Miami 7:30 p.m. Sat. 1/27/18 Boston Golden State 8:30 p.m. Sat. 1/27/18 Brooklyn Minnesota 9:00 p.m. Sat. 1/27/18 Dallas Denver 9:00 p.m. Sun. 1/28/18 Milwaukee Chicago 3:30 p.m. Sun. 1/28/18 Phoenix Houston 3:30 p.m. Sun. 1/28/18 L.A. Clippers New Orleans 4:00 p.m. Sun. 1/28/18 Detroit Cleveland 6:00 p.m. Sun. 1/28/18 L.A. Lakers Toronto 6:00 p.m. Sun. 1/28/18 Philadelphia Oklahoma City 6:00 p.m. Sun. 1/28/18 Sacramento San Antonio 7:00 p.m.

Week 16:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 1/29/18 Charlotte Indiana 7:00 p.m. Mon. 1/29/18 Minnesota Atlanta 7:30 p.m. Mon. 1/29/18 Phoenix Memphis 8:00 p.m. Mon. 1/29/18 Philadelphia Milwaukee 8:00 p.m. Mon. 1/29/18 Miami Dallas 8:30 p.m. Mon. 1/29/18 Boston Denver 9:00 p.m. Tue. 1/30/18 Oklahoma City Washington 7:00 p.m. Tue. 1/30/18 Brooklyn New York 7:30 p.m. Tue. 1/30/18 Minnesota Toronto 7:30 p.m. Tue. 1/30/18 Cleveland Detroit 8:00 p.m. Tue. 1/30/18 Orlando Houston 8:00 p.m. Tue. 1/30/18 Sacramento New Orleans 8:00 p.m. Tue. 1/30/18 Denver San Antonio 8:30 p.m. Tue. 1/30/18 Golden State Utah 9:00 p.m. Tue. 1/30/18 Portland L.A. Clippers 10:30 p.m. Wed. 1/31/18 Memphis Indiana 7:00 p.m. Wed. 1/31/18 L.A. Lakers Orlando 7:00 p.m. Wed. 1/31/18 Charlotte Atlanta 7:30 p.m. Wed. 1/31/18 Philadelphia Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 1/31/18 Miami Cleveland 7:30 p.m. Wed. 1/31/18 New York Boston 8:00 p.m. Wed. 1/31/18 Chicago Portland 10:00 p.m. Wed. 1/31/18 Dallas Phoenix 10:30 p.m. Thu. 2/1/18 Memphis Detroit 7:00 p.m. Thu. 2/1/18 Toronto Washington 7:00 p.m. Thu. 2/1/18 Milwaukee Minnesota 8:00 p.m. Thu. 2/1/18 Houston San Antonio 8:00 p.m. Thu. 2/1/18 Oklahoma City Denver 10:30 p.m. Fri. 2/2/18 Indiana Charlotte 7:00 p.m. Fri. 2/2/18 Atlanta Boston 7:30 p.m. Fri. 2/2/18 L.A. Lakers Brooklyn 7:30 p.m. Fri. 2/2/18 Portland Toronto 7:30 p.m. Fri. 2/2/18 Miami Philadelphia 8:00 p.m. Fri. 2/2/18 New York Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 2/2/18 New Orleans Oklahoma City 9:00 p.m. Fri. 2/2/18 Utah Phoenix 9:00 p.m. Fri. 2/2/18 Golden State Sacramento 10:30 p.m. Sat. 2/3/18 Chicago L.A. Clippers 3:30 p.m. Sat. 2/3/18 Miami Detroit 7:00 p.m. Sat. 2/3/18 Philadelphia Indiana 7:00 p.m. Sat. 2/3/18 Washington Orlando 7:00 p.m. Sat. 2/3/18 Houston Cleveland 8:30 p.m. Sat. 2/3/18 New Orleans Minnesota 9:00 p.m. Sat. 2/3/18 Utah San Antonio 9:00 p.m. Sat. 2/3/18 Golden State Denver 9:00 p.m. Sat. 2/3/18 Dallas Sacramento 10:00 p.m. Sun. 2/4/18 Portland Boston 12:00 p.m. Sun. 2/4/18 Milwaukee Brooklyn 12:00 p.m. Sun. 2/4/18 Atlanta New York 12:00 p.m. Sun. 2/4/18 Memphis Toronto 12:00 p.m. Sun. 2/4/18 L.A. Lakers Oklahoma City 2:00 p.m. Sun. 2/4/18 Charlotte Phoenix 3:00 p.m.

Week 17 (Trade Deadline on Feb 8):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 2/5/18 Portland Detroit 7:00 p.m. Mon. 2/5/18 Washington Indiana 7:00 p.m. Mon. 2/5/18 Orlando Miami 7:30 p.m. Mon. 2/5/18 Utah New Orleans 8:00 p.m. Mon. 2/5/18 Charlotte Denver 9:00 p.m. Mon. 2/5/18 Chicago Sacramento 10:00 p.m. Mon. 2/5/18 Dallas L.A. Clippers 10:30 p.m. Tue. 2/6/18 Cleveland Orlando 7:00 p.m. Tue. 2/6/18 Boston Toronto 7:00 p.m. Tue. 2/6/18 Memphis Atlanta 7:30 p.m. Tue. 2/6/18 Houston Brooklyn 7:30 p.m. Tue. 2/6/18 Milwaukee New York 7:30 p.m. Tue. 2/6/18 Washington Philadelphia 8:00 p.m. Tue. 2/6/18 Oklahoma City Golden State 10:30 p.m. Tue. 2/6/18 Phoenix L.A. Lakers 10:30 p.m. Wed. 2/7/18 Brooklyn Detroit 7:00 p.m. Wed. 2/7/18 Houston Miami 7:30 p.m. Wed. 2/7/18 Minnesota Cleveland 8:00 p.m. Wed. 2/7/18 Utah Memphis 8:00 p.m. Wed. 2/7/18 Indiana New Orleans 8:00 p.m. Wed. 2/7/18 San Antonio Phoenix 10:30 p.m. Thu. 2/8/18 Atlanta Orlando 7:00 p.m. Thu. 2/8/18 New York Toronto 7:30 p.m. Thu. 2/8/18 Boston Washington 8:00 p.m. Thu. 2/8/18 Charlotte Portland 10:00 p.m. Thu. 2/8/18 Dallas Golden State 10:30 p.m. Thu. 2/8/18 Oklahoma City L.A. Lakers 10:30 p.m. Fri. 2/9/18 L.A. Clippers Detroit 7:00 p.m. Fri. 2/9/18 New Orleans Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 2/9/18 Cleveland Atlanta 7:30 p.m. Fri. 2/9/18 Indiana Boston 7:30 p.m. Fri. 2/9/18 Milwaukee Miami 8:00 p.m. Fri. 2/9/18 Minnesota Chicago 8:00 p.m. Fri. 2/9/18 Denver Houston 8:00 p.m. Fri. 2/9/18 Charlotte Utah 9:00 p.m. Fri. 2/9/18 Portland Sacramento 10:30 p.m. Sat. 2/10/18 New Orleans Brooklyn 6:00 p.m. Sat. 2/10/18 Milwaukee Orlando 7:00 p.m. Sat. 2/10/18 L.A. Clippers Philadelphia 7:00 p.m. Sat. 2/10/18 Washington Chicago 8:00 p.m. Sat. 2/10/18 L.A. Lakers Dallas 8:30 p.m. Sat. 2/10/18 San Antonio Golden State 8:30 p.m. Sat. 2/10/18 Denver Phoenix 9:00 p.m. Sun. 2/11/18 Toronto Charlotte 1:00 p.m. Sun. 2/11/18 Detroit Atlanta 3:30 p.m. Sun. 2/11/18 Cleveland Boston 3:30 p.m. Sun. 2/11/18 New York Indiana 5:00 p.m. Sun. 2/11/18 Dallas Houston 7:00 p.m. Sun. 2/11/18 Sacramento Minnesota 7:00 p.m. Sun. 2/11/18 Memphis Oklahoma City 7:00 p.m. Sun. 2/11/18 Utah Portland 9:00 p.m.

Week 18 (Week before ASG):

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 2/12/18 New Orleans Detroit 7:00 p.m. Mon. 2/12/18 New York Philadelphia 7:00 p.m. Mon. 2/12/18 L.A. Clippers Brooklyn 7:30 p.m. Mon. 2/12/18 Orlando Chicago 8:00 p.m. Mon. 2/12/18 San Antonio Utah 9:00 p.m. Mon. 2/12/18 Phoenix Golden State 10:30 p.m. Tue. 2/13/18 Miami Toronto 7:00 p.m. Tue. 2/13/18 Atlanta Milwaukee 8:00 p.m. Tue. 2/13/18 Houston Minnesota 8:00 p.m. Tue. 2/13/18 Cleveland Oklahoma City 8:00 p.m. Tue. 2/13/18 Sacramento Dallas 8:30 p.m. Tue. 2/13/18 San Antonio Denver 10:30 p.m. Wed. 2/14/18 Atlanta Detroit 7:00 p.m. Wed. 2/14/18 Charlotte Orlando 7:00 p.m. Wed. 2/14/18 Miami Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 2/14/18 Indiana Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 2/14/18 Washington New York 7:30 p.m. Wed. 2/14/18 L.A. Clippers Boston 8:00 p.m. Wed. 2/14/18 Toronto Chicago 8:00 p.m. Wed. 2/14/18 Sacramento Houston 8:00 p.m. Wed. 2/14/18 Oklahoma City Memphis 8:00 p.m. Wed. 2/14/18 L.A. Lakers New Orleans 8:00 p.m. Wed. 2/14/18 Phoenix Utah 9:00 p.m. Wed. 2/14/18 Golden State Portland 10:30 p.m. Thu. 2/15/18 Denver Milwaukee 8:00 p.m. Thu. 2/15/18 L.A. Lakers Minnesota 9:00 p.m.

Week 19 (Week after ASG):

Day Date Visitor Home Time (ET) Thu. 2/22/18 Brooklyn Charlotte 7:00 p.m. Thu. 2/22/18 New York Orlando 7:00 p.m. Thu. 2/22/18 Washington Cleveland 8:00 p.m. Thu. 2/22/18 Philadelphia Chicago 8:00 p.m. Thu. 2/22/18 Oklahoma City Sacramento 10:00 p.m. Thu. 2/22/18 L.A. Clippers Golden State 10:30 p.m. Fri. 2/23/18 Boston Detroit 7:00 p.m. Fri. 2/23/18 Atlanta Indiana 7:00 p.m. Fri. 2/23/18 Charlotte Washington 7:00 p.m. Fri. 2/23/18 Milwaukee Toronto 7:30 p.m. Fri. 2/23/18 Minnesota Houston 8:00 p.m. Fri. 2/23/18 Cleveland Memphis 8:00 p.m. Fri. 2/23/18 Miami New Orleans 8:00 p.m. Fri. 2/23/18 San Antonio Denver 9:00 p.m. Fri. 2/23/18 L.A. Clippers Phoenix 9:00 p.m. Fri. 2/23/18 Portland Utah 9:00 p.m. Fri. 2/23/18 Dallas L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 2/24/18 Orlando Philadelphia 5:00 p.m. Sat. 2/24/18 Memphis Miami 7:30 p.m. Sat. 2/24/18 Boston New York 7:30 p.m. Sat. 2/24/18 Oklahoma City Golden State 8:30 p.m. Sat. 2/24/18 Chicago Minnesota 9:00 p.m. Sat. 2/24/18 Portland Phoenix 9:00 p.m. Sat. 2/24/18 Dallas Utah 9:00 p.m. Sat. 2/24/18 L.A. Lakers Sacramento 10:00 p.m. Sun. 2/25/18 Detroit Charlotte 1:00 p.m. Sun. 2/25/18 New Orleans Milwaukee 3:00 p.m. Sun. 2/25/18 San Antonio Cleveland 3:30 p.m. Sun. 2/25/18 Philadelphia Washington 8:00 p.m. Sun. 2/25/18 Houston Denver 8:00 p.m.

Week 20:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 2/26/18 L.A. Lakers Atlanta 7:30 p.m. Mon. 2/26/18 Memphis Boston 7:30 p.m. Mon. 2/26/18 Chicago Brooklyn 7:30 p.m. Mon. 2/26/18 Golden State New York 7:30 p.m. Mon. 2/26/18 Detroit Toronto 7:30 p.m. Mon. 2/26/18 Phoenix New Orleans 8:00 p.m. Mon. 2/26/18 Orlando Oklahoma City 8:00 p.m. Mon. 2/26/18 Indiana Dallas 8:30 p.m. Mon. 2/26/18 Houston Utah 9:00 p.m. Mon. 2/26/18 Minnesota Sacramento 10:00 p.m. Tue. 2/27/18 Chicago Charlotte 7:00 p.m. Tue. 2/27/18 Brooklyn Cleveland 7:00 p.m. Tue. 2/27/18 Philadelphia Miami 7:30 p.m. Tue. 2/27/18 Washington Milwaukee 8:00 p.m. Tue. 2/27/18 Sacramento Portland 10:00 p.m. Tue. 2/27/18 L.A. Clippers Denver 10:30 p.m. Wed. 2/28/18 Milwaukee Detroit 7:00 p.m. Wed. 2/28/18 Toronto Orlando 7:00 p.m. Wed. 2/28/18 Indiana Atlanta 7:30 p.m. Wed. 2/28/18 Charlotte Boston 7:30 p.m. Wed. 2/28/18 Golden State Washington 8:00 p.m. Wed. 2/28/18 Phoenix Memphis 8:00 p.m. Wed. 2/28/18 Oklahoma City Dallas 8:30 p.m. Wed. 2/28/18 New Orleans San Antonio 8:30 p.m. Wed. 2/28/18 Houston L.A. Clippers 10:30 p.m. Thu. 3/1/18 L.A. Lakers Miami 7:30 p.m. Thu. 3/1/18 Philadelphia Cleveland 8:00 p.m. Thu. 3/1/18 Brooklyn Sacramento 10:00 p.m. Thu. 3/1/18 Minnesota Portland 10:30 p.m. Fri. 3/2/18 Detroit Orlando 7:00 p.m. Fri. 3/2/18 Charlotte Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 3/2/18 Golden State Atlanta 7:30 p.m. Fri. 3/2/18 Toronto Washington 8:00 p.m. Fri. 3/2/18 Dallas Chicago 8:00 p.m. Fri. 3/2/18 Denver Memphis 8:00 p.m. Fri. 3/2/18 Indiana Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 3/2/18 Oklahoma City Phoenix 9:00 p.m. Fri. 3/2/18 Minnesota Utah 10:30 p.m. Fri. 3/2/18 New York L.A. Clippers 10:30 p.m. Sat. 3/3/18 Memphis Orlando 7:00 p.m. Sat. 3/3/18 Denver Cleveland 7:30 p.m. Sat. 3/3/18 Detroit Miami 7:30 p.m. Sat. 3/3/18 Boston Houston 8:30 p.m. Sat. 3/3/18 L.A. Lakers San Antonio 9:00 p.m. Sat. 3/3/18 Oklahoma City Portland 10:00 p.m. Sat. 3/3/18 Utah Sacramento 10:00 p.m. Sun. 3/4/18 Phoenix Atlanta 3:30 p.m. Sun. 3/4/18 Charlotte Toronto 6:00 p.m. Sun. 3/4/18 Indiana Washington 6:00 p.m. Sun. 3/4/18 New Orleans Dallas 7:00 p.m. Sun. 3/4/18 Philadelphia Milwaukee 8:00 p.m. Sun. 3/4/18 Brooklyn L.A. Clippers 9:00 p.m. Sun. 3/4/18 New York Sacramento 9:00 p.m.

Week 21:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 3/5/18 Detroit Cleveland 7:00 p.m. Mon. 3/5/18 Milwaukee Indiana 7:00 p.m. Mon. 3/5/18 Phoenix Miami 7:30 p.m. Mon. 3/5/18 Boston Chicago 8:00 p.m. Mon. 3/5/18 Memphis San Antonio 8:30 p.m. Mon. 3/5/18 Orlando Utah 9:00 p.m. Mon. 3/5/18 Portland L.A. Lakers 10:30 p.m. Tue. 3/6/18 Philadelphia Charlotte 7:00 p.m. Tue. 3/6/18 Atlanta Toronto 7:00 p.m. Tue. 3/6/18 Miami Washington 7:00 p.m. Tue. 3/6/18 Houston Oklahoma City 8:00 p.m. Tue. 3/6/18 Denver Dallas 8:30 p.m. Tue. 3/6/18 New York Portland 10:00 p.m. Tue. 3/6/18 Brooklyn Golden State 10:30 p.m. Tue. 3/6/18 New Orleans L.A. Clippers 10:30 p.m. Wed. 3/7/18 Utah Indiana 7:00 p.m. Wed. 3/7/18 Toronto Detroit 8:00 p.m. Wed. 3/7/18 Memphis Chicago 8:00 p.m. Wed. 3/7/18 Houston Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 3/7/18 New Orleans Sacramento 10:00 p.m. Wed. 3/7/18 Cleveland Denver 10:30 p.m. Wed. 3/7/18 Orlando L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 3/8/18 Brooklyn Charlotte 7:00 p.m. Thu. 3/8/18 Philadelphia Miami 7:30 p.m. Thu. 3/8/18 Boston Minnesota 8:00 p.m. Thu. 3/8/18 Phoenix Oklahoma City 8:00 p.m. Thu. 3/8/18 San Antonio Golden State 10:30 p.m. Fri. 3/9/18 Chicago Detroit 7:00 p.m. Fri. 3/9/18 Atlanta Indiana 7:00 p.m. Fri. 3/9/18 Houston Toronto 7:30 p.m. Fri. 3/9/18 Utah Memphis 8:00 p.m. Fri. 3/9/18 New York Milwaukee 8:00 p.m. Fri. 3/9/18 Washington New Orleans 8:00 p.m. Fri. 3/9/18 L.A. Lakers Denver 9:00 p.m. Fri. 3/9/18 Golden State Portland 10:00 p.m. Fri. 3/9/18 Orlando Sacramento 10:00 p.m. Fri. 3/9/18 Cleveland L.A. Clippers 10:30 p.m. Sat. 3/10/18 Phoenix Charlotte 5:00 p.m. Sat. 3/10/18 Washington Miami 7:30 p.m. Sat. 3/10/18 Memphis Dallas 8:30 p.m. Sat. 3/10/18 San Antonio Oklahoma City 8:30 p.m. Sat. 3/10/18 Orlando L.A. Clippers 10:30 p.m. Sun. 3/11/18 Toronto New York 1:00 p.m. Sun. 3/11/18 Chicago Atlanta 3:30 p.m. Sun. 3/11/18 Golden State Minnesota 3:30 p.m. Sun. 3/11/18 Utah New Orleans 4:00 p.m. Sun. 3/11/18 Sacramento Denver 5:00 p.m. Sun. 3/11/18 Houston Dallas 7:00 p.m. Sun. 3/11/18 Indiana Boston 7:30 p.m. Sun. 3/11/18 Philadelphia Brooklyn 7:30 p.m. Sun. 3/11/18 Cleveland L.A. Lakers 9:00 p.m.

Week 22:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 3/12/18 San Antonio Houston 8:00 p.m. Mon. 3/12/18 Milwaukee Memphis 8:00 p.m. Mon. 3/12/18 Sacramento Oklahoma City 8:00 p.m. Mon. 3/12/18 Miami Portland 10:30 p.m. Tue. 3/13/18 Indiana Philadelphia 7:00 p.m. Tue. 3/13/18 Minnesota Washington 7:00 p.m. Tue. 3/13/18 Oklahoma City Atlanta 7:30 p.m. Tue. 3/13/18 Toronto Brooklyn 7:30 p.m. Tue. 3/13/18 Dallas New York 7:30 p.m. Tue. 3/13/18 L.A. Clippers Chicago 8:00 p.m. Tue. 3/13/18 Charlotte New Orleans 8:00 p.m. Tue. 3/13/18 Orlando San Antonio 8:30 p.m. Tue. 3/13/18 Detroit Utah 9:00 p.m. Tue. 3/13/18 Cleveland Phoenix 10:00 p.m. Tue. 3/13/18 Denver L.A. Lakers 10:30 p.m. Wed. 3/14/18 Milwaukee Orlando 7:00 p.m. Wed. 3/14/18 Washington Boston 8:00 p.m. Wed. 3/14/18 Miami Sacramento 10:00 p.m. Wed. 3/14/18 L.A. Lakers Golden State 10:30 p.m. Thu. 3/15/18 Toronto Indiana 7:00 p.m. Thu. 3/15/18 Charlotte Atlanta 7:30 p.m. Thu. 3/15/18 Philadelphia New York 7:30 p.m. Thu. 3/15/18 L.A. Clippers Houston 8:00 p.m. Thu. 3/15/18 Chicago Memphis 8:00 p.m. Thu. 3/15/18 New Orleans San Antonio 8:30 p.m. Thu. 3/15/18 Detroit Denver 9:00 p.m. Thu. 3/15/18 Phoenix Utah 9:00 p.m. Thu. 3/15/18 Cleveland Portland 10:00 p.m. Fri. 3/16/18 Boston Orlando 7:00 p.m. Fri. 3/16/18 Brooklyn Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 3/16/18 Dallas Toronto 7:30 p.m. Fri. 3/16/18 L.A. Clippers Oklahoma City 8:00 p.m. Fri. 3/16/18 Sacramento Golden State 10:30 p.m. Fri. 3/16/18 Miami L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 3/17/18 Indiana Washington 7:00 p.m. Sat. 3/17/18 Houston New Orleans 7:00 p.m. Sat. 3/17/18 Dallas Brooklyn 7:30 p.m. Sat. 3/17/18 Charlotte New York 7:30 p.m. Sat. 3/17/18 Cleveland Chicago 8:00 p.m. Sat. 3/17/18 Denver Memphis 8:00 p.m. Sat. 3/17/18 Atlanta Milwaukee 8:30 p.m. Sat. 3/17/18 Minnesota San Antonio 8:30 p.m. Sat. 3/17/18 Sacramento Utah 9:00 p.m. Sat. 3/17/18 Golden State Phoenix 10:00 p.m. Sat. 3/17/18 Detroit Portland 10:00 p.m. Sun. 3/18/18 Oklahoma City Toronto 1:00 p.m. Sun. 3/18/18 Boston New Orleans 6:00 p.m. Sun. 3/18/18 Houston Minnesota 7:00 p.m. Sun. 3/18/18 Portland L.A. Clippers 10:30 p.m.

Week 23:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 3/19/18 Milwaukee Cleveland 7:00 p.m. Mon. 3/19/18 L.A. Lakers Indiana 7:00 p.m. Mon. 3/19/18 Charlotte Philadelphia 7:00 p.m. Mon. 3/19/18 Memphis Brooklyn 7:30 p.m. Mon. 3/19/18 Denver Miami 7:30 p.m. Mon. 3/19/18 Chicago New York 7:30 p.m. Mon. 3/19/18 Golden State San Antonio 9:30 p.m. Mon. 3/19/18 Detroit Sacramento 10:00 p.m. Tue. 3/20/18 Toronto Orlando 7:00 p.m. Tue. 3/20/18 Oklahoma City Boston 8:00 p.m. Tue. 3/20/18 L.A. Clippers Minnesota 8:00 p.m. Tue. 3/20/18 Dallas New Orleans 8:00 p.m. Tue. 3/20/18 Atlanta Utah 9:00 p.m. Tue. 3/20/18 Detroit Phoenix 10:00 p.m. Tue. 3/20/18 Houston Portland 10:30 p.m. Wed. 3/21/18 Toronto Cleveland 7:00 p.m. Wed. 3/21/18 Memphis Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 3/21/18 Charlotte Brooklyn 7:30 p.m. Wed. 3/21/18 New York Miami 7:30 p.m. Wed. 3/21/18 Denver Chicago 8:00 p.m. Wed. 3/21/18 L.A. Clippers Milwaukee 8:00 p.m. Wed. 3/21/18 Washington San Antonio 9:30 p.m. Thu. 3/22/18 Memphis Charlotte 7:00 p.m. Thu. 3/22/18 Philadelphia Orlando 7:00 p.m. Thu. 3/22/18 Detroit Houston 8:00 p.m. Thu. 3/22/18 L.A. Lakers New Orleans 8:00 p.m. Thu. 3/22/18 Utah Dallas 8:30 p.m. Thu. 3/22/18 Atlanta Sacramento 10:00 p.m. Fri. 3/23/18 L.A. Clippers Indiana 7:00 p.m. Fri. 3/23/18 Denver Washington 7:00 p.m. Fri. 3/23/18 Phoenix Cleveland 7:30 p.m. Fri. 3/23/18 Minnesota New York 7:30 p.m. Fri. 3/23/18 Brooklyn Toronto 7:30 p.m. Fri. 3/23/18 Milwaukee Chicago 8:00 p.m. Fri. 3/23/18 Miami Oklahoma City 8:00 p.m. Fri. 3/23/18 Utah San Antonio 8:30 p.m. Fri. 3/23/18 Boston Portland 10:00 p.m. Fri. 3/23/18 Atlanta Golden State 10:30 p.m. Sat. 3/24/18 Minnesota Philadelphia 6:00 p.m. Sat. 3/24/18 Chicago Detroit 7:00 p.m. Sat. 3/24/18 Phoenix Orlando 7:00 p.m. Sat. 3/24/18 New Orleans Houston 8:00 p.m. Sat. 3/24/18 L.A. Lakers Memphis 8:00 p.m. Sat. 3/24/18 Charlotte Dallas 8:30 p.m. Sun. 3/25/18 Cleveland Brooklyn 1:00 p.m. Sun. 3/25/18 San Antonio Milwaukee 3:30 p.m. Sun. 3/25/18 Miami Indiana 5:00 p.m. Sun. 3/25/18 L.A. Clippers Toronto 6:00 p.m. Sun. 3/25/18 New York Washington 6:00 p.m. Sun. 3/25/18 Boston Sacramento 6:00 p.m. Sun. 3/25/18 Portland Oklahoma City 7:00 p.m. Sun. 3/25/18 Atlanta Houston 8:00 p.m. Sun. 3/25/18 Utah Golden State 8:30 p.m.

Week 24:

Day Date Visitor Home Time (ET) Mon. 3/26/18 New York Charlotte 7:00 p.m. Mon. 3/26/18 L.A. Lakers Detroit 7:00 p.m. Mon. 3/26/18 Denver Philadelphia 7:00 p.m. Mon. 3/26/18 Memphis Minnesota 8:00 p.m. Mon. 3/26/18 Boston Phoenix 10:00 p.m. Tue. 3/27/18 San Antonio Washington 7:00 p.m. Tue. 3/27/18 Denver Toronto 7:30 p.m. Tue. 3/27/18 Cleveland Miami 8:00 p.m. Tue. 3/27/18 Chicago Houston 8:00 p.m. Tue. 3/27/18 Portland New Orleans 8:00 p.m. Tue. 3/27/18 Dallas Sacramento 10:00 p.m. Tue. 3/27/18 Indiana Golden State 10:30 p.m. Tue. 3/27/18 Milwaukee L.A. Clippers 10:30 p.m. Wed. 3/28/18 Cleveland Charlotte 7:00 p.m. Wed. 3/28/18 Brooklyn Orlando 7:00 p.m. Wed. 3/28/18 New York Philadelphia 7:00 p.m. Wed. 3/28/18 Portland Memphis 8:00 p.m. Wed. 3/28/18 Atlanta Minnesota 8:00 p.m. Wed. 3/28/18 Boston Utah 9:30 p.m. Wed. 3/28/18 L.A. Clippers Phoenix 10:00 p.m. Wed. 3/28/18 Dallas L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 3/29/18 Washington Detroit 7:00 p.m. Thu. 3/29/18 Chicago Miami 7:30 p.m. Thu. 3/29/18 Oklahoma City San Antonio 8:00 p.m. Thu. 3/29/18 Indiana Sacramento 10:00 p.m. Thu. 3/29/18 Milwaukee Golden State 10:30 p.m. Fri. 3/30/18 Chicago Orlando 7:00 p.m. Fri. 3/30/18 Philadelphia Atlanta 7:30 p.m. Fri. 3/30/18 New Orleans Cleveland 8:00 p.m. Fri. 3/30/18 Phoenix Houston 8:00 p.m. Fri. 3/30/18 Denver Oklahoma City 8:00 p.m. Fri. 3/30/18 Minnesota Dallas 8:30 p.m. Fri. 3/30/18 Memphis Utah 9:00 p.m. Fri. 3/30/18 Milwaukee L.A. Lakers 10:30 p.m. Fri. 3/30/18 L.A. Clippers Portland 10:30 p.m. Sat. 3/31/18 Charlotte Washington 3:00 p.m. Sat. 3/31/18 Detroit New York 5:00 p.m. Sat. 3/31/18 Toronto Boston 7:30 p.m. Sat. 3/31/18 Brooklyn Miami 8:00 p.m. Sat. 3/31/18 Golden State Sacramento 10:00 p.m. Sun. 4/1/18 Philadelphia Charlotte 1:00 p.m. Sun. 4/1/18 Washington Chicago 3:30 p.m. Sun. 4/1/18 Houston San Antonio 3:30 p.m. Sun. 4/1/18 Indiana L.A. Clippers 3:30 p.m. Sun. 4/1/18 Orlando Atlanta 6:00 p.m. Sun. 4/1/18 Detroit Brooklyn 6:00 p.m. Sun. 4/1/18 Dallas Cleveland 6:00 p.m. Sun. 4/1/18 Oklahoma City New Orleans 6:00 p.m. Sun. 4/1/18 Utah Minnesota 7:00 p.m. Sun. 4/1/18 Milwaukee Denver 8:00 p.m. Sun. 4/1/18 Phoenix Golden State 8:30 p.m. Sun. 4/1/18 Memphis Portland 9:00 p.m. Sun. 4/1/18 Sacramento L.A. Lakers 9:30 p.m.

Week 25:

Day Date Visitor Home Time (ET) Tue. 4/3/18 Toronto Cleveland 7:00 p.m. Tue. 4/3/18 Brooklyn Philadelphia 7:00 p.m. Tue. 4/3/18 Atlanta Miami 7:30 p.m. Tue. 4/3/18 Orlando New York 7:30 p.m. Tue. 4/3/18 Charlotte Chicago 8:00 p.m. Tue. 4/3/18 Washington Houston 8:00 p.m. Tue. 4/3/18 Boston Milwaukee 8:00 p.m. Tue. 4/3/18 Golden State Oklahoma City 8:00 p.m. Tue. 4/3/18 Portland Dallas 8:30 p.m. Tue. 4/3/18 Indiana Denver 9:00 p.m. Tue. 4/3/18 L.A. Lakers Utah 9:00 p.m. Tue. 4/3/18 Sacramento Phoenix 10:00 p.m. Tue. 4/3/18 San Antonio L.A. Clippers 10:30 p.m. Wed. 4/4/18 Philadelphia Detroit 7:00 p.m. Wed. 4/4/18 Dallas Orlando 7:00 p.m. Wed. 4/4/18 Boston Toronto 7:00 p.m. Wed. 4/4/18 Miami Atlanta 7:30 p.m. Wed. 4/4/18 Memphis New Orleans 9:30 p.m. Wed. 4/4/18 San Antonio L.A. Lakers 10:30 p.m. Thu. 4/5/18 Golden State Indiana 7:00 p.m. Thu. 4/5/18 Washington Cleveland 8:00 p.m. Thu. 4/5/18 Portland Houston 8:00 p.m. Thu. 4/5/18 Brooklyn Milwaukee 8:00 p.m. Thu. 4/5/18 L.A. Clippers Utah 9:00 p.m. Thu. 4/5/18 Minnesota Denver 10:30 p.m. Fri. 4/6/18 Dallas Detroit 7:00 p.m. Fri. 4/6/18 Charlotte Orlando 7:00 p.m. Fri. 4/6/18 Cleveland Philadelphia 7:00 p.m. Fri. 4/6/18 Atlanta Washington 7:00 p.m. Fri. 4/6/18 Chicago Boston 7:30 p.m. Fri. 4/6/18 Miami New York 7:30 p.m. Fri. 4/6/18 Indiana Toronto 7:30 p.m. Fri. 4/6/18 Sacramento Memphis 8:00 p.m. Fri. 4/6/18 New Orleans Phoenix 10:00 p.m. Fri. 4/6/18 Minnesota L.A. Lakers 10:30 p.m. Sat. 4/7/18 Denver L.A. Clippers 3:30 p.m. Sat. 4/7/18 Milwaukee New York 7:30 p.m. Sat. 4/7/18 Brooklyn Chicago 8:00 p.m. Sat. 4/7/18 Oklahoma City Houston 8:30 p.m. Sat. 4/7/18 New Orleans Golden State 8:30 p.m. Sat. 4/7/18 Portland San Antonio 9:00 p.m. Sun. 4/8/18 Indiana Charlotte 1:00 p.m. Sun. 4/8/18 Dallas Philadelphia 1:00 p.m. Sun. 4/8/18 Detroit Memphis 3:30 p.m. Sun. 4/8/18 Orlando Toronto 6:00 p.m. Sun. 4/8/18 Utah L.A. Lakers 6:00 p.m. Sun. 4/8/18 Atlanta Boston 7:30 p.m. Sun. 4/8/18 Golden State Phoenix 9:00 p.m.

Week 26: