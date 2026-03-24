Bulls' Matas Buzelis: Keeps rolling in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Buzelis ended Monday's 132-124 victory over the Rockets with 23 points (8-16 FG, 5-9 3Pt, 2-2 FT), four rebounds and one assist over 35 minutes.
With Nikola Vucevic (finger) in Boston, Buzelis continues to handle a boost in usage and should continue to play a featured role going forward. Buzelis has averaged 23.1 points, 6.8 rebounds, 1.8 blocks and 1.1 steals in 34.5 minutes per tilt in his last eight games, scoring at least 18 points seven times during this stretch.
