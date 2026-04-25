Spurs' Victor Wembanyama: Questionable for Game 4
By RotoWire Staff
Wembanyama (concussion) is questionable for Sunday's Game 4 in Portland.
Wembanyama sat out Friday's Game 3 win after suffering a concussion in Game 2, but there's a chance he will get back out there Sunday. If Wembanyama is cleared to play, Luke Kornet would likely head back to the second unit.
