Buccaneers' Teddy Bridgewater: Active for MNF
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bridgewater (illness) is active for Monday night's game against the Lions.
Bridgewater was under the weather this past week but is good to go as Bake Mayfield's backup for Bridgewater's return to Detroit.
