Ravens' Adisa Isaac: Suffers dislocated elbow
By RotoWire Staff
Isaac suffered a dislocated elbow in Saturday's preseason game against Dallas and will be sidelined for a few weeks, Jamison Hensley of ESPN.com reports.
A third-round pick out of Penn State last year, Isaac appeared in just four regular-season games as a rookie, logging four tackles (two solo) and one pass breakup. Now expected to miss multiple weeks, Isaac could be viewed as a candidate to be placed on injured reserve in Baltimore.