Jackson (back) won't return to Sunday's game against the Patriots.

Jackson was deemed questionable to return in the second quarter. Tyler Huntley has been running the offense since that point, and Jackson has now officially been ruled out for the remainder of the night late in the third. Jackson finishes with seven completions for 101 yards on 10 passing attempts, along with seven rushing yards on two carries. Jackson's next chance to aid Baltimore's playoff push will come Saturday at Green Bay.

