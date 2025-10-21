Texans' Nico Collins: Being evaluated for concussion
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins is questionable to return to Monday's game against Seattle due to a head injury.
Collins went up for a contested catch early in the fourth quarter and hit his head hard off the turf. He was briefly evaluated in the medical tent before being escorted to the locker room with trainers.
More News
-
Texans' Nico Collins: Ruled out with concussion•
-
Texans' Nico Collins: Finds end zone in blowout win•
-
Texans' Nico Collins: Churns out full practice•
-
Texans' Nico Collins: Limited at practice Wednesday•
-
Texans' Nico Collins: Posts 79 yards against Titans•
-
Texans' Nico Collins: Practices fully Thursday•