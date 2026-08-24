Player Bio
|HT/WT: 6-3, 165 lbs
|Birthplace: San Diego, CA
|Class: Freshman
Last Game
Sat, Mar 14 |
@ Utah State Aggies (29-7)
- Thomas & Mack Center
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1:58
Lobos Keep Tournament Hopes Alive With Big Win Over Aztecs
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1:53
NCAAM Highlights: San Diego St. at New Mexico (2/28)
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2:11
Game Recap: San Diego State at New Mexico
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1:58
Utah State Struggles to Score in 1st Half, Makes Final Run to Win Over San Diego State
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0:50
What Does This Win Mean for Utah State Come Tournament Time?
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0:53
Utah State Goes on 9-0 Run Late in Game to Take Down Texas Tech
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1:12
San Diego State at Utah State: Matchup To Watch
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1:07
San Diego State Defeats Colorado State Last Night 73-50
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0:51
NCAAM Highlights: San Diego St vs No. 7 Michigan
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|2.5
|0.5
|50.0
|0.3
|0.0