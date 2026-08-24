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Raymar Gonzales

  • SDGST
  • #9
  • G

Player Bio

HT/WT: 6-3, 165 lbs
Birthplace: San Diego, CA
Class: Freshman

Last Game

Sat, Mar 14 |
@ Utah State Aggies (29-7)
  • Thomas & Mack Center
62
Final
73
Game Recap
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    1:58

    Lobos Keep Tournament Hopes Alive With Big Win Over Aztecs

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    1:53

    NCAAM Highlights: San Diego St. at New Mexico (2/28)

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    2:11

    Game Recap: San Diego State at New Mexico

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    1:58

    Utah State Struggles to Score in 1st Half, Makes Final Run to Win Over San Diego State

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    0:50

    What Does This Win Mean for Utah State Come Tournament Time?

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    0:53

    Utah State Goes on 9-0 Run Late in Game to Take Down Texas Tech

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    1:12

    San Diego State at Utah State: Matchup To Watch

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    1:07

    San Diego State Defeats Colorado State Last Night 73-50

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    0:51

    NCAAM Highlights: San Diego St vs No. 7 Michigan

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2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 2.5 0.5 50.0 0.3 0.0

Top Raymar Gonzales News

Mountain West Standings

Team Conf Overall
UTAHST
 15-5 29-7
SDGST
 14-6 22-11
NMEX
 13-7 26-11
GC
 13-7 20-12
NEVADA
 12-8 24-13
BOISE
 12-8 20-12
COLOST
 11-9 21-13
UNLV
 11-9 18-17
WYO
 9-11 18-15
FRESNO
 7-13 13-19
SJST
 3-17 9-24
AF
 0-20 3-29
Full Standings