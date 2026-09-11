Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are therefore subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 26 (Sept. 14-20). Be sure to check back Sunday for the latest updates.
Must-start, all formats
|1
T. Skubal SP LAD Tarik Skubal SP LAD
|
@
|
vs
|2
J. Misiorowski SP MIL Jacob Misiorowski SP MIL
|
@
|
@
|3
Y. Yamamoto SP LAD Yoshinobu Yamamoto SP LAD
|
@
|
vs
|4
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
|
@
|
@
|5
R. Detmers SP LAA Reid Detmers SP LAA
|
vs
|
vs
|6
M. Wacha SP KC Michael Wacha SP KC
|
@
|
@
Advisable in most cases
|7
H. Brown SP HOU Hunter Brown SP HOU
|
vs
|
vs
|8
J. Soriano SP TOR Jose Soriano SP TOR
|
vs
|
@
|9
T. Melton SP DET Troy Melton SP DET
|
@
|
@
|10
Q. Mathews SP STL Quinn Mathews SP STL
|
vs
|
vs
|11
K. Anderson SP SEA Kade Anderson SP SEA
|
@
|
@
Better left for points leagues
|12
|13
|14
S. Alcantara SP MIA Sandy Alcantara SP MIA
|
@
|
@
|15
R. Johnson SP LAA Ryan Johnson SP LAA
|
vs
|
vs
|16
L. Roupp SP SF Landen Roupp SP SF
|
@
|
@
No thanks
|17
T. Bibee SP CLE Tanner Bibee SP CLE
|
vs
|
vs
|18
|19
D. Anderson RP DET Drew Anderson RP DET
|
@
|
@
|20
|21
|22
P. Sandoval SP BOS Patrick Sandoval SP BOS
|
@
|
@
|23
|24
C. Burnes SP ARI Corbin Burnes SP ARI
|
vs
|
vs
|25
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
|
vs
|
@
|26
N. Lodolo SP CIN Nick Lodolo SP CIN
|
vs
|
vs
|27
Z. Matthews SP MIN Zebby Matthews SP MIN
|
vs
|
@
|28
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
|
@
|
@
|29
J. Tong RP NYM Jonah Tong RP NYM
|
vs
|
vs
|30
D. Kremer SP MIN Dean Kremer SP MIN
|
vs
|
@
|31
R. Lowder SP CIN Rhett Lowder SP CIN
|
vs
|
vs
|32
C. Bradford SP TEX Cody Bradford SP TEX
|
vs
|
vs
|33
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
|
@
|
vs
|34
|35
R. Feltner SP COL Ryan Feltner SP COL
|
vs
|
vs