Bears' D'Marco Jackson: Looking good for Week 4
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (hamstring) was a full participant at practice Wednesday.
Jackson was sidelined for Sunday's game versus the Cowboys due to a hamstring issue, but it appears he's over it as preparation for Week 4 kicks into gear. He projects to play most if not all of his snaps on special teams Sunday at Las Vegas.
