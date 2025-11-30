default-cbs-image
Jackson finished with five tackles (two solo) in Friday's 24-15 win over the Eagles.

The middle linebacker also played on every defensive snap for the second game in a row as Chicago continues to deal with injuries at linebacker to T.J. Edwards (hand), Tremaine Edmunds (groin), Noah Sewell (elbow) and Ruben Hyppolite (shoulder). Jackson should continue to see opportunities until Edwards returns.

