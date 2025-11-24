Bears' D'Marco Jackson: Steps into major role
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson recorded 15 tackles, including five solo, in the Bears' 31-28 win over the Steelers on Sunday.
Jackson took over at middle linebacker with Chicago down its top three linebackers, leading to a full-time role. After logging only 32 defensive snaps and roughly one tackle per game before Week 12, his sudden workload makes him an elite IDP fill-in as long as linebacker injuries persist.
More News
-
Bears' D'Marco Jackson: Making first career start•
-
Bears' D'Marco Jackson: Looking good for Week 4•
-
Bears' D'Marco Jackson: Won't play against Dallas•
-
Saints' D'Marco Jackson: Checks into preseason opener•
-
Saints' D'Marco Jackson: Set to miss rest of regular season•
-
Saints' D'Marco Jackson: Won't suit up Week 15•