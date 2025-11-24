default-cbs-image
Jackson recorded 15 tackles, including five solo, in the Bears' 31-28 win over the Steelers on Sunday.

Jackson took over at middle linebacker with Chicago down its top three linebackers, leading to a full-time role. After logging only 32 defensive snaps and roughly one tackle per game before Week 12, his sudden workload makes him an elite IDP fill-in as long as linebacker injuries persist.

