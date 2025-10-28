Buccaneers' Kameron Johnson: One punt return in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Johnson didn't draw a target but returned one punt for eight yards in the Buccaneers' 23-3 win over the Saints on Sunday.
Johnson logged six snaps on offense but didn't garner Baker Mayfield's attention despite the Buccaneers' multiple absences at receiver. The second-year wideout's most reliable week-to-week role is as a returner, and even that took a hit Sunday when Sean Tucker handled both of Tampa Bay's kickoff returns.
