Daniels (knee) won't practice any earlier than Friday this week, Jeff McLane of The Philadelphia Inquirer reports.

Commanders coach Dan Quinn said Daniels won't practice Wednesday or Thursday, instead focusing on rehab for the knee sprain he suffered last Thursday in Green Bay. The extra time off in between games helps his cause, but Daniels nonetheless appears in danger of missing Sunday's game against Las Vegas. Marcus Mariota will get the start at QB if Daniels doesn't.

