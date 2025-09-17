Commanders' Jayden Daniels: No practice Wednesday or Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Daniels (knee) won't practice any earlier than Friday this week, Jeff McLane of The Philadelphia Inquirer reports.
Commanders coach Dan Quinn said Daniels won't practice Wednesday or Thursday, instead focusing on rehab for the knee sprain he suffered last Thursday in Green Bay. The extra time off in between games helps his cause, but Daniels nonetheless appears in danger of missing Sunday's game against Las Vegas. Marcus Mariota will get the start at QB if Daniels doesn't.
More News
-
Commanders' Jayden Daniels: No practice Wednesday•
-
Commanders' Jayden Daniels: Deemed day-to-day by coach•
-
Commanders' Jayden Daniels: Tending to sprained knee•
-
Commanders' Jayden Daniels: Pair of TDs in Week 2 loss•
-
Commanders' Jayden Daniels: Wrist not concern on short week•
-
Commanders' Jayden Daniels: Passing TD, 68 rush yards Week 1•