Reed (collarbone/foot) is listed as questionable for Sunday's game against the Bears.

Reed hasn't progressed to full practice participation but apparently has at least some chance to play for the first time since Week 2. The Packers will need to activate him from injured reserve before Saturday evening if he's going to suit up Sunday in a battle for NFC North supremacy.

