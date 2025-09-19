Packers' Tucker Kraft: Listed as questionable
Kraft (knee) is listed as questionable for Sunday's game at Cleveland.
Kraft injured his knee during Thursday's practice and was held out Friday. The Packers don't believe he has a long-term injury but seem far less confident in the tight end's Week 3 availability. Luke Musgrave figures to take over most of Kraft's snaps and routes if the Packers list Kraft as inactive ahead of the 1:00 p.m. ET kickoff this Sunday.
