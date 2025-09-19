default-cbs-image
Kraft (knee) is listed as questionable for Sunday's game at Cleveland.

Kraft injured his knee during Thursday's practice and was held out Friday. The Packers don't believe he has a long-term injury but seem far less confident in the tight end's Week 3 availability. Luke Musgrave figures to take over most of Kraft's snaps and routes if the Packers list Kraft as inactive ahead of the 1:00 p.m. ET kickoff this Sunday.

