Ravens' Travis Jones: Returns to practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (ankle) logged a limited practice Tuesday.
Jones didn't practice Monday with the same issue, so this was a step forward in his preparation for Thursday's matchup against the Bengals. He has a chance to suit up, though his participation on Wednesday should give a better indication of his status.
