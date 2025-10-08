default-cbs-image
Warren (knee) is practicing Wednesday, Alan Saunders of SteelersNow.com reports.

Warren has a sleeve over his injured knee but appears to be going through drills at full speed. He returned to practice Monday after a Week 5 bye and Week 4 absence. Kenneth Gainwell stepped up with 25 touches for 134 yards and two TDs in the Week 4 win over Minnesota, potentially earning a larger role moving forward (relative to his limited usage in Weeks 2-3).

