Texans' Nico Collins: Misses another practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (concussion) remained sidelined at practice Thursday, DJ Bien-Aime of ESPN.com reports.
The same applies fellow wideout Christian Kirk (hamstring), which gives the duo one more chance to practice before Week 8 injury designations are assigned. If both Collins and Kirk end up sidelined, Xavier Hutchinson, Jayden Higgins and Jaylin Noel would be in line to lead Houston's WR corps Sunday against the 49ers.
