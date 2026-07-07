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Colorado St. • #15 • WR

Terrence Smith Jr.

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 6:00 pm ET |
USA
vs Wyoming Cowboys (4-8)
  • Canvas Stadium
Game Preview

Mountain West Standings

Team Conf Overall
BOISE
 6-2 9-5
NMEX
 6-2 9-4
SDGST
 6-2 9-4
UNLV
 6-2 10-4
FRESNO
 5-3 9-4
HAWAII
 5-3 9-4
UTAHST
 4-4 6-7
AF
 3-5 4-8
NEVADA
 2-6 3-9
WYO
 2-6 4-8
SJST
 2-6 3-9
COLOST
 1-7 2-10
Full Standings
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2025 Receiving

STATS REC YDS AVG TD LNG
Regular Season 4 34 8.5 0 16

Top Terrence Smith Jr. News

Player Bio

HT/WT: 5-11, 170 lbs
Birthplace: Aiken, SC
Class: Sophomore