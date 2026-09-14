Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are therefore subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 26 (Sept. 14-20). All information is up to date as of Sunday evening.

Must-start, all formats
1
T. Skubal SP LAD Tarik Skubal SP LAD
@
CIN
Cincinnati
 		vs
SF
San Francisco
2
J. Misiorowski SP MIL Jacob Misiorowski SP MIL
@
PIT
Pittsburgh
 		@
BAL
Baltimore
3
Y. Yamamoto SP LAD Yoshinobu Yamamoto SP LAD
@
CIN
Cincinnati
 		vs
SF
San Francisco
4
C. Sanchez SP PHI Cristopher Sanchez SP PHI
@
WAS
Washington
 		@
NYM
N.Y. Mets
5
G. Williams SP CLE Gavin Williams SP CLE
vs
CHW
Chi. White Sox
 		vs
ATH
Athletics
6
R. Detmers SP LAA Reid Detmers SP LAA
vs
SEA
Seattle
 		vs
MIN
Minnesota
7
M. Wacha SP KC Michael Wacha SP KC
@
HOU
Houston
 		@
PIT
Pittsburgh
Advisable in most cases
8
H. Brown SP HOU Hunter Brown SP HOU
vs
KC
Kansas City
 		vs
ATL
Atlanta
9
J. Soriano SP TOR Jose Soriano SP TOR
vs
DET
Detroit
 		@
TEX
Texas
10
T. Melton SP DET Troy Melton SP DET
@
TOR
Toronto
 		@
CHW
Chi. White Sox
11
Q. Mathews SP STL Quinn Mathews SP STL
vs
SF
San Francisco
 		vs
WAS
Washington
12
K. Anderson SP SEA Kade Anderson SP SEA
@
LAA
L.A. Angels
 		@
COL
Colorado
Better left for points leagues
13
W. Warren SP NYY Will Warren SP NYY
@
MIN
Minnesota
 		@
ARI
Arizona
14
G. Jax SP TB Griffin Jax SP TB
vs
ATH
Athletics
 		vs
BOS
Boston
15
R. Johnson SP LAA Ryan Johnson SP LAA
vs
SEA
Seattle
 		vs
MIN
Minnesota
16
S. Burke SP CHW Sean Burke SP CHW
@ @
17
S. Alcantara SP MIA Sandy Alcantara SP MIA
@
ARI
Arizona
 		@
SD
San Diego
18
L. Roupp SP SF Landen Roupp SP SF
@
STL
St. Louis
 		@
LAD
L.A. Dodgers
No thanks
19
D. Martin SP CHW Davis Martin SP CHW
@
CLE
Cleveland
 		vs
DET
Detroit
20
D. Anderson RP DET Drew Anderson RP DET
@
TOR
Toronto
 		@
CHW
Chi. White Sox
21
B. Young SP BAL Brandon Young SP BAL
@
NYM
N.Y. Mets
 		vs
MIL
Milwaukee
22
C. Mize SP SD Casey Mize SP SD
@
COL
Colorado
 		vs
MIA
Miami
23
P. Sandoval SP BOS Patrick Sandoval SP BOS
@
TEX
Texas
 		@
TB
Tampa Bay
24
C. Burnes SP ARI Corbin Burnes SP ARI
vs
MIA
Miami
 		vs
NYY
N.Y. Yankees
25
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
vs
ATL
Atlanta
 		@
CIN
Cincinnati
26
N. Lodolo SP CIN Nick Lodolo SP CIN
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
CHC
Chi. Cubs
27
J. Perkins RP ATH Jack Perkins RP ATH
@
TB
Tampa Bay
 		@
CLE
Cleveland
28
J. Tong RP NYM Jonah Tong RP NYM
vs
BAL
Baltimore
 		vs
PHI
Philadelphia
29
D. Kremer SP MIN Dean Kremer SP MIN
vs
NYY
N.Y. Yankees
 		@
LAA
L.A. Angels
30
R. Lowder SP CIN Rhett Lowder SP CIN
vs
LAD
L.A. Dodgers
 		vs
CHC
Chi. Cubs
31
C. Bradford SP TEX Cody Bradford SP TEX
vs
BOS
Boston
 		vs
TOR
Toronto
32
W. Buehler SP SD Walker Buehler SP SD
@
COL
Colorado
 		vs
MIA
Miami
33
T. Sugano SP COL Tomoyuki Sugano SP COL
vs
SD
San Diego
 		vs
SEA
Seattle
34
R. Feltner SP COL Ryan Feltner SP COL
vs
SD
San Diego
 		vs
SEA
Seattle
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