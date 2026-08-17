site: media | arena: collegebasketball | pageType: players |
section: | slug: | sport: collegebasketball | route: player_profile_home |
6-keys: media/spln/collegebasketball/reg/free/playerprofiles
Skip to Main Content
2025 Stats
|
STATS
|
MPG
|
PPG
|
FG%
|
RPG
|
APG
|
Regular Season
|
17.3
|
5.4
|
43.6
|
2.4
|
1.4
Top Nikola Abusara News
-
CBS Sports
Matt Norlander
-
CBS Sports
Cameron Salerno
-
CBS Sports
Isaac Trotter
-
CBS Sports
Gary Parrish
-
CBS Sports
Isaac Trotter
Player Bio
|
HT/WT: 6-5, 195 lbs
|
Birthplace: Chicago, IL
|
Class: Junior