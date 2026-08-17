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Dartmouth • #23 • G

Nikola Abusara

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Last Game

Sat, Mar 7 |
ESP+
vs Cornell Big Red (15-13)
  • Edward Leede Arena
111
Final
90
Game Recap

Ivy Standings

Team Conf Overall
YALE
 11-3 24-7
HARV
 10-4 17-12
PENN
 9-5 18-12
CORN
 8-6 15-13
CLMB
 5-9 16-12
DART
 5-9 11-16
PRINCE
 5-9 9-20
BROWN
 3-11 9-18
Full Standings

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 17.3 5.4 43.6 2.4 1.4

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Player Bio

HT/WT: 6-5, 195 lbs
Birthplace: Chicago, IL
Class: Junior