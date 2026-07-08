Next Game
Sat, Sep 5 @ 2:00 pm ET |
ESP+
vs Rhode Island Rams (11-3)
- Lincoln Financial Field
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1:34
Penn State's Biggest 2026 Trap Game
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1:40
FanDuel Parlay Pick: Bud's Best Bets
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1:43
Week 13 Top 25 CFB Picks: 24 Tulane at Temple
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0:34
Week 11 Highlights: Temple at Army
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1:06
CFB Week 7: Best Over Bet
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2:35
Week 4 CFB Top 25 Picks: Temple At 18 Georgia Tech
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2:35
Week 4 CFB Top 25 Picks: Temple At No. 18 Georgia Tech
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2:02
Week 3 CFB Top 25 Picks: 13 Oklahoma at Temple
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1:16
Temple and Navy Picks
2025 Rushing
|STATS
|ATT
|YDS
|AVG
|TD
|LNG
|Regular Season
|16
|38
|2.4
|0
|9
Top Sam Brown V News
Player Bio
|HT/WT: 6-1, 215 lbs
|Birthplace: Philadelphia, PA
|Class: Junior