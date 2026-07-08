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Temple • #27 • RB

Sam Brown V

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 2:00 pm ET |
ESP+
vs Rhode Island Rams (11-3)
  • Lincoln Financial Field
Game Preview

American Standings

Team Conf Overall
TULANE
 7-1 11-3
NTEXAS
 7-1 12-2
NAVY
 7-1 11-2
ECU
 6-2 9-4
SFLA
 6-2 9-4
MEMP
 4-4 8-5
ARMY
 4-4 7-6
TXSA
 4-4 7-6
TEMPLE
 3-5 5-7
FAU
 3-5 4-8
RICE
 2-6 5-8
UAB
 2-6 4-8
TULSA
 1-7 4-8
CHARLO
 0-8 1-11
Full Standings
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2025 Rushing

STATS ATT YDS AVG TD LNG
Regular Season 16 38 2.4 0 9

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Player Bio

HT/WT: 6-1, 215 lbs
Birthplace: Philadelphia, PA
Class: Junior