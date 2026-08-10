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2025 Stats
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STATS
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MPG
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PPG
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FG%
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RPG
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APG
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Regular Season
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7.4
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2.7
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59.2
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1.8
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0.2
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Isaac Trotter
Player Bio
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HT/WT: 6-8, 221 lbs
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Birthplace: Detroit, MI
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Class: Junior