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Marshall • #4 • F

Drew Fuquay

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Last Game

Sun, Mar 8 |
ESP+
vs Georgia Southern Eagles (21-16)
  • Pensacola Bay Center
82
Final
78
Game Recap

Sun Belt Standings

Team Conf Overall
TROY
 12-6 22-12
SALAB
 11-7 21-12
ARKST
 11-7 20-12
MRSHL
 11-7 19-13
TEXST
 11-7 19-13
CSTCAR
 11-7 19-13
APPST
 11-7 19-13
JMAD
 9-9 18-15
USM
 9-9 19-16
GASOU
 8-10 21-16
ODU
 7-11 12-21
UL
 7-11 11-22
GAST
 7-11 10-22
LAMON
 1-17 4-28
Full Standings

2025 Stats

STATS MPG PPG FG% RPG APG
Regular Season 7.4 2.7 59.2 1.8 0.2

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Player Bio

HT/WT: 6-8, 221 lbs
Birthplace: Detroit, MI
Class: Junior