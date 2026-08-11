Last Game
Fri, Mar 20 |
TNT
vs 9 Iowa Hawkeyes (24-13)
- Benchmark International Arena
ACC Standings
-
1:08
Lane Kiffin's Year 1 Expectations at LSU
-
1:35
CFP Contender Tiers: Rosters Worth A Second Look
-
0:55
The Must-Win Game on North Carolina's 2026 Schedule
-
9:24
Can New QB Darian Mensah Lead Miami to the CFP?
-
1:54
Pete Golding Threatens to Expose CFB Tampering
-
1:26
What to Expect: LSU Under Lane Kiffin
-
11:13
Biggest Questions Facing the AFC South Post-Draft
-
10:07
Post-Draft Breakdown: Biggest Questions in the NFC North
-
6:41
Breaking Down No. 1 Prospect Fernando Mendoza
-
1:14
Iowa Holds Off Clemson, Advances To Second Round
-
1:38
NCAA Tournament 8/9 Seed Matchup Picks: Clemson vs. Iowa
-
1:08
South Region Picks: No. 9 Iowa vs No. 8 Clemson
-
8:07
South Region First Round Picks
-
1:36
College Basketball Picks: No. 5 Clemson Vs. No. 1 Duke
-
1:19
NCAAM Highlights: No. 20 Clemson at No. 4 Duke (2/14)
-
1:45
Matt Norlander Breaks Down Clemson's Start In The ACC
-
1:58
Tuesday CBB Recap: BYU Pulls Off Epic Comeback Vs Clemson
-
2:02
NCAAM Highlights: Clemson vs No. 10 BYU (12/9)
-
0:59
MUST SEE: BYU's Robert Wright III hits buzzer-beater to cap off 22-point comeback win
2025 Stats
|STATS
|MPG
|PPG
|FG%
|RPG
|APG
|Regular Season
|2.5
|1.0
|25.0
|1.2
|0.0
Top Trent Steinour News
Player Bio
|HT/WT: 6-10, 218 lbs
|Birthplace: Huntersville, NC
|Class: Freshman