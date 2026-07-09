Next Game
Sat, Sep 5 @ 7:30 pm ET |
ACCN
vs VMI Keydets (1-11)
- Lane Stadium/Worsham Field
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44:05
Eye on Virginia Tech Hokies: Schedule Prediction
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1:12
Virginia Tech's 2024 Trap Game: Boston College
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0:42
The James Franklin Era Begins
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1:29
James Franklin talks alignment with new Athletic Director Brian White
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2:09
James Franklin Football Camp: Top100 QB Commit Peter Bourque Clips
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0:41
Virginia Tech QB Commit Peter Bourque Throws in Lane Stadium
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0:50
Virginia Tech commit Peter Bourque throws in Lane Stadium
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2:30
QB Peter Bourque | Elite 11 Finals Highlights - 2026
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9:24
Can New QB Darian Mensah Lead Miami to the CFP?
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0:30
Virginia Tech Hokies TE Commit Jordan Karhoff moves inside the 247Sports Top 100
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0:20
Family atmosphere led Elijah Butler to Virginia Tech
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0:49
Self Scouting with Virginia Tech DB Commit Austin Barrett
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0:59
Virginia Tech commit Austin Barrett on the Hokies, Cornerbacks Coach Nick Perry
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3:40
Elite 11 Finals Recap: Trae Taylor, Israel Abrams Named Co-Alpha Dogs
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2:40
Recapping Night Two of the Elite 11 Finals
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1:43
Elite 11 Finals Draft: Virginia Tech Commit Peter Bourque - Pick #5
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0:36
BREAKING: 4-star IOL Kaden Buchanan Commits to Virginia Tech | No. 1 IOL in TN
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1:12
What to Expect: Virginia Tech under James Franklin
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0:45
Demarcus Brown talks about his flip from Virginia to Virginia Tech
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0:34
Stanley Smart is excited to help rebuild Virginia Tech under James Franklin
Top Gerard Johnson III News
Player Bio
|HT/WT: 6-4, 293 lbs
|Birthplace: Virginia Beach, VA
|Class: Sophomore