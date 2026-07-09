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Oklahoma State • #4 • CB

Mo Horn

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 3:45 pm ET |
ESPU
@ Tulsa Golden Hurricane (4-8)
  • Skelly Field at H.A. Chapman Stadium
Game Preview

Big 12 Standings

Team Conf Overall
TXTECH
 8-1 12-2
BYU
 8-1 12-2
UTAH
 7-2 11-2
HOU
 6-3 10-3
ARIZ
 6-3 9-4
ARIZST
 6-3 8-5
IOWAST
 5-4 8-4
CINCY
 5-4 7-6
KSTATE
 5-4 6-6
TCU
 5-4 9-4
BAYLOR
 3-6 5-7
KANSAS
 3-6 5-7
UCF
 2-7 5-7
WVU
 2-7 4-8
COLO
 1-8 3-9
OKLAST
 0-9 1-11
Full Standings
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    7:05

    CFB Coaching Carousel Draft

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    CFB Coaching Carousel Draft: Picks 6-9

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    Week 9 Top 25 CFB Picks: Oklahoma State at 14 Texas Tech

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    Week 8 CFB Top 25 Picks: 24 Cincinnati at Oklahoma State

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    1:19

    First Game Without Mike Gundy For Oklahoma State

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    1:00

    Challenges Ahead For Oklahoma State

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    1:59

    Top Candidates For Notable CFB Head Coach Openings

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    1:07

    Oklahoma State Fires Mike Gundy | College Football Insiders

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    1:01

    Oklahoma State Coaching Search: Will Stein? | College Football Insiders

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    1:14

    Oklahoma State Coaching Search: G.J. Kinnie? | College Football Insiders

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    1:23

    Oklahoma State Coaching Search: Eric Morris? | College Football Insiders

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    0:53

    Possible Candidates to Replace Mike Gundy at Oklahoma State | College Football Insiders

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    1:24

    Ranking CFB Job Openings (So Far): 1. Virginia Tech | 2. Oklahoma St | 3. UCLA

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    0:34

    BREAKING: Oklahoma State Fires Head Coach Mike Gundy

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Top Mo Horn News

Player Bio

HT/WT: 5-11, 183 lbs
Birthplace: Tulsa, OK
Class: Senior