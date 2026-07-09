Next Game
Sun, Sep 6 @ 7:30 pm ET |
NBC
@ Notre Dame Fighting Irish (10-2)
- Lambeau Field
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1:34
Penn State's Biggest 2026 Trap Game
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1:01
USC's Biggest 2026 Trap Game: Washington
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0:30
BREAKING: 4-star S Mekhi Williams Commits to Wisconsin
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9:25
Playoff or Bust for Notre Dame in 2026?
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1:58
Fact or Fiction: Will Jeremiah Smith Win the 2026 Heisman Trophy?
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9:35
Chip Patterson's Big Ten CFB Power Rankings
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1:02
Brad Crawford's 2026 CFP Projection: Notre Dame Bounces Back, Gets 1st Round Bye In CFP
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1:17
Ohio State's Next Man Up: Christian Alliegro
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1:34
David Bailey Is The Best Fit For Jets At No. 2
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1:59
Draft Dilemma: Arvell Reese vs. David Bailey
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0:57
Shrine Bowl Standouts: Edge Mason Reiger
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1:57
CFP Tier 5: Nobody Wants To See Us In Playoff
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1:41
Week 13 Top 25 CFB Picks: 21 Illinois at Wisconsin
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2:22
Week 12 CFB Top 25 Picks: Wisconsin at 2 Indiana
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1:52
Wisconsin: Luke Fickell Will Be Back In 2026
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1:41
Week 11 CFB Top 25 Picks: 23 Washington at Wisconsin
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1:27
Why Some Schools May Be Hesitant On Making A Coaching Change
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1:29
Week 9 Top 25 CFB Picks: Wisconsin at 6 Oregon
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1:03
Beanie Wells: 'We Haven't Begun to See Ohio State Scratch the Surface of Their Potential'
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1:55
No. 1 Ohio State Blanks Wisconsin to Remain Perfect
2025 Rushing
|STATS
|ATT
|YDS
|AVG
|TD
|LNG
|Regular Season
|36
|123
|3.4
|4
|29
Top Bryan Jackson II News
Player Bio
|HT/WT: 6-2, 240 lbs
|Birthplace: McKinney, TX
|Class: Junior