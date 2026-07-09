Next Game
Sat, Sep 5 @ 9:30 pm ET |
ESP+
vs Northern Arizona Lumberjacks (7-5)
- Casino Del Sol Stadium
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1:09
Utah Utes 2026 Season Preview
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0:56
2026 Big 12 Games to Watch: Arizona at Texas Tech
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1:05
Texas Tech Tops BYU in Big 12 Power Rankings
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1:06
Arizona's Next Step Starts With Noah Fifita
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0:39
NBA Draft Grades: Raptors Select Jaden Bradley No. 50 Overall
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1:16
Analyzing 2026 NBA Draft Prospect Brayden Burries
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1:33
Texas Tech's Next Man Up at Quarterback
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1:58
NBA Mock Draft: Picks 21-30
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1:59
Could Jazz Make a Move for AJ Dybantsa?
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1:45
What's The Latest On Koa Peat's NBA Draft Stock?
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1:06
Mavs Mocked To Select Star Freshman Brayden Burries in Mock Draft
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1:02
Who Tops Finkelstein's 2026 NBA Draft Big Board?
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9:45
Ryan Wilson's Best & Worst 2026 NFL Draft Classes
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0:44
2026 NFL Draft Grades: Raiders Select Treydan Stukes No. 38
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0:47
2026 NFL Draft Grades: Steelers Max Iheanachor No. 21
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1:59
Omar Cooper Jr. & Treydan Stukes: Draft Stock Rising
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11:50
Breaking Down The Best NFL Draft Fits
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1:12
Holiday Bowl Picks: 17 Arizona Vs. SMU
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1:58
CFB Best Bets Best Bet On a Total
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1:37
Week 14 Top 25 CFB Picks: 25 Arizona at 20 Arizona State
Top Nathan Hale News
Player Bio
|HT/WT: 6-4, 307 lbs
|Birthplace: Orange, CA
|Class: Junior