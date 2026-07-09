Next Game
Sat, Sep 5 @ 12:00 pm ET |
FS1
vs Ohio Bobcats (9-4)
- Tom Osborne Field at Memorial Stadium
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0:55
Nebraska freshman running back Jamal Rule talks transition to college
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0:36
Husker offensive line benefits from SEC experience
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0:26
Nebraska defensive back Donovan Jones talks learning process for new defense
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2:49
Recapping Day 2 of The Opening Finals
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2:24
QB Trae Taylor | Elite 11 Finals Highlights - 2026
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1:02
Brendan Sorsby Applies For NFL Supplemental Draft
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2:28
Nebraska Commit QB Trae Taylor Named a 5 Star
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1:11
55-54: Elite QBs Break Down Their LEGENDARY Friday Night Shootout | Elite 11 Finals
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0:41
Making History: Israel Abrams and Trae Taylor React to Being Named Elite 11's First Co-Alpha Dogs
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0:45
Five-Star Watch: Trae Taylor Breaks Down His Co-Alpha Win | Elite 11 Finals
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3:40
Elite 11 Finals Recap: Trae Taylor, Israel Abrams Named Co-Alpha Dogs
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2:40
Recapping Night Two of the Elite 11 Finals
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3:11
Recapping Night One of the Elite 11 Finals
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1:00
Trae Taylor is LOCKED IN with Nebraska | Elite 11 Finals
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1:26
Will Nebraska's Luck Turn Against Iowa?
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0:39
Elite 11 Finals Draft: Nebraska Commit Trae Taylor - Pick #1
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0:27
2026 NFL Draft Grades: Chiefs Select Emmett Johnson No. 161
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1:10
Nebraska's Matt Rhule discusses the team's run game coming out of the spring
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0:50
Nebraska freshman running back Jamal Rule preparing to play in 2026
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0:53
Colandrea, Husker QBs show mobility in Red-White Game
Top Dwayne McDougle III News
Player Bio
|HT/WT: 5-11, 210 lbs
|Birthplace: Oakland, CA
|Class: Senior