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Cincinnati • #11 • WR

JV Gibson

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Next Game

Sat, Sep 5 @ 3:30 pm ET |
FOX
vs Boston College Eagles (2-10)
  • Nippert Stadium
Game Preview

Big 12 Standings

Team Conf Overall
TXTECH
 8-1 12-2
BYU
 8-1 12-2
UTAH
 7-2 11-2
HOU
 6-3 10-3
ARIZ
 6-3 9-4
ARIZST
 6-3 8-5
IOWAST
 5-4 8-4
CINCY
 5-4 7-6
KSTATE
 5-4 6-6
TCU
 5-4 9-4
BAYLOR
 3-6 5-7
KANSAS
 3-6 5-7
UCF
 2-7 5-7
WVU
 2-7 4-8
COLO
 1-8 3-9
OKLAST
 0-9 1-11
Full Standings
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    1:54

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    2026 NFL Draft Grades: Browns Select Joe Royer No. 170

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    0:48

    2026 NFL Draft Grades: Vikings Select Jake Golday No. 51

  • Image thumbnail
    1:06

    Texas Tech Lands Former Cincinnati QB Brendan Sorsby

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    0:30

    Finding the Perfect Match for Brendan Sorsby

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    0:46

    Landing Spots for QB Brendan Sorsby

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    1:23

    Liberty Bowl Picks: Navy Vs. Cincinnati

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    Week 13 CFB Best Bets: 11 BYU At Cincinnati

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    Cincinnati With Chance To Play Spoiler For BYU

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    1:45

    Week 13 Top 25 CFB Picks: 11 BYU at Cincinnati

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    1:38

    Early Betting Lines by Fanduel: Cincinnati at BYU

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    2:17

    Week 12 CFB Top 25 Picks: Arizona at 25 Cincinnati

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    1:14

    Week 11 CFP Rankings REVEALED | Initial Reactions For 20-25

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    1:21

    Tom Fornelli's CFP Tier 5: Must-Win Situation

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    0:59

    CFB QB Power Rankings: No. 5 Brendan Sorsby

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    Week 10 Top 25 CFB Picks: 17 Cincinnati at 24 Utah

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    1:55

    CFB Week 10 Early Betting Lines: Cincinnati at Utah

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    4:44

    Virginia Tech Hiring Shane Beamer Would Start Another Domino Effect

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    1:48

    Power Rankings: Cincinnati Becoming Contender In Big 12

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2025 Receiving

STATS REC YDS AVG TD LNG
Regular Season 18 199 11.1 1 38

Top JV Gibson News

Player Bio

HT/WT: 6-2, 208 lbs
Birthplace: Opelousas, LA
Class: Senior