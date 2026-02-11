usatsi-25560115-1.jpg

The NFL released its list of 319 prospects participating in this year's NFL Scouting Combine. Attendance is not required to be considered for April's draft, but the invite pool generally signals how the league views this year's class. That said, combine snubs get drafted every year.

The 2026 NFL Scouting Combine will take place at Lucas Oil Stadium in Indianapolis -- home of the Indianapolis Colts -- as it has since 1987. Measurements and media interviews are held at the Indiana Convention Center, while extensive medical testing takes place at nearby hospitals.

For a full breakdown of TV coverage, streaming options and on-field workout dates, check out our 2026 NFL Scouting Combine where to watch guide.

Wilson's 2026 NFL Draft Big Board: Top 125 rankings with few answers at QB but franchise talent elsewhere
Ryan Wilson
Wilson's 2026 NFL Draft Big Board: Top 125 rankings with few answers at QB but franchise talent elsewhere

QB

RB

WR

TE

OL

DL

LB

DB

Specialists

The 2026 NFL Draft will take place from April 23-25 in Pittsburgh. More draft coverage can be found at CBSSports.com, including the weekly mock drafts and a regularly available look at the eligible prospects